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DeepCool представила комплекты вентиляторов Gamer Storm TF-120S и TF-140S

29 июня 2020, 10:50




DeepCool представила комплекты ветиляторов Gamer Storm TF-120S и TF-140S, оптимизированные для применения в системах жидкостного охлаждения благодаря высокому статическому давлению, а также рамной конструкции, которая лучше подходит для монтажа вдоль радиаторов. Эти вентиляторы являются эволюционной ветвью серии TF DeepCool, дебютировавшей в 2015 году.

Gamer Storm TF-120S и TF-140S


Модель TF-120S - это вентилятор с диаметром 120 мм. В комплект входят 4 вентилятора, в то время как в комплект TF-140S входят три вентилятора диаметром 140 мм. Оба набора включают в себя 4-портовые концентраторы ШИМ-управления, так что один ШИМ-сигнал может питать все вентиляторы в наборе.

Gamer Storm TF-120S и TF-140S


Как отмечает производитель, новые модели отличаются конструкцией лопастей вентилятора, что в сочетании с обновленной конструкцией рамы существенно увеличивает статическое давление и воздушный поток.

Gamer Storm TF-120S и TF-140S


Скорость вращения модели TF-120S составляет от 500 до 1800 об/мин, а воздушный поток равен 64,4 CFM при максимальном шуме, создаваемым этим вентиляторами, равным 32,1 дБА. Что касается комплекта TF-140S, то здесь максимальная скорость вращения от 400 до 1600 об/мин при воздушном потоке 97,03 CFM. Максимальный же уровень шума, который создают эти вентиляторы составляет 38,8 дБА.

Gamer Storm TF-120S и TF-140S


Цены на новинки пока неизвестны.



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