DeepCool представила комплекты ветиляторов Gamer Storm TF-120S и TF-140S, оптимизированные для применения в системах жидкостного охлаждения благодаря высокому статическому давлению, а также рамной конструкции, которая лучше подходит для монтажа вдоль радиаторов. Эти вентиляторы являются эволюционной ветвью серии TF DeepCool, дебютировавшей в 2015 году.
Модель TF-120S - это вентилятор с диаметром 120 мм. В комплект входят 4 вентилятора, в то время как в комплект TF-140S входят три вентилятора диаметром 140 мм. Оба набора включают в себя 4-портовые концентраторы ШИМ-управления, так что один ШИМ-сигнал может питать все вентиляторы в наборе.
Как отмечает производитель, новые модели отличаются конструкцией лопастей вентилятора, что в сочетании с обновленной конструкцией рамы существенно увеличивает статическое давление и воздушный поток.
Скорость вращения модели TF-120S составляет от 500 до 1800 об/мин, а воздушный поток равен 64,4 CFM при максимальном шуме, создаваемым этим вентиляторами, равным 32,1 дБА. Что касается комплекта TF-140S, то здесь максимальная скорость вращения от 400 до 1600 об/мин при воздушном потоке 97,03 CFM. Максимальный же уровень шума, который создают эти вентиляторы составляет 38,8 дБА.
Цены на новинки пока неизвестны.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".