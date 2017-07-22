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Xiaomi представила бюджетный роутер Mi Router 4 Pro

29 июня 2020, 13:10




Xiaomi без шума представила новый маршрутизатор Mi Router 4 Pro. Это обновленная версия Mi Router 4, который был представлен еще в 2018 году и также стоит $28 (2000 руб.).

Mi Router 4 Pro


Несмотря на то, что новинка поддерживает Wi-Fi 6, многие пользователи до сих пор могут обходиться старым стандартом Wi-Fi 5, а значит новинка от Xiaomi станет неплохим бюджетным вариантом. Несмотря на одинаковую цену, Mi Router 4 Pro получил заметные улучшения по-сравнению с предшественником. Например, у него на борту уже пять антенн.

Mi Router 4 Pro


Маршрутизатор Mi Router 4 Pro теперь имеет скорость беспроводной передачи данных до 1317 Мбит/с, что выше 1167 Мбит/с у его предшественника. Он также отличается поддержкой частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц, которые дополнены усилителями сигнала высокой эффективности (PA+LNA). Под капотом процессор Qualcomm и 128 МБ памяти. К сети могут подключаться до 128 устройств одновременно. Новинка синхронизируется с приложением Xiaomi Mijia.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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