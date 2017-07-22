Несмотря на несколько обвинений и санкции, с которыми Huawei сталкивается на Западе, китайский гигант по-прежнему один из лидеров в сегменте 5G и связанных с ним телекоммуникационных технологиях. Но теперь США рассматривают планы по созданию собственного производителям оборудования 5G, который потенциально может конкурировать с китайским технологическим гигантом.
В то время как США и Великобритания начали отказываться от 5G-технологий производства Huawei, у этих стран до сих пор нет собственного производителя, который мог бы конкурировать с китайским гигантом. США уже начали переговоры с Cisco и Oracle, в попытке привлечь их к участию, но пока безрезультатно.
В частности, власти США в настоящее время ведут переговоры с Cisco, чтобы компания купила либо Nokia, либо Ericsson, оба из которых являются известными конкурентами Huawei. Эти планы затрагивают не только приобретение, но и предполагают предоставление налоговых льгот Nokia или Ericsson.
Подводя итог, правительство США активно рассматривает все новые пути, с помощью которых оно может оказать давление на Huawei. Кроме того, создание более конкурентоспособного оборудования 5G также поможет многим странам, которые не доверяют Huawei.
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