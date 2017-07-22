HONOR недавно подтвердил, что 2 июля будет представлен новый смартфон Honor X10 Max, а вместе с ним мир увидит и другую новинку - Honor 30 Lite. Компания опубликовала официальное изображение гаджета, на котором можно разглядеть тройную камеру и боковой сканер отпечатков пальцев.
Ранее благодаря попаданию смартфона в базу данных TENAA удалось узнать некоторые характеристики Honor 30 Lite. Известно, что смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 20:9.
Под капотом будет чипсет MediaTek Dimensity 800, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также 64, 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Камера получит 48-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и датчик макросъемки на 2 мегапикселя. Фронтальная камера будет 16-мегапиксельной.
Honor 30 Lite будет иметь аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Смартфон получит поддержку 5G (SA / NSA), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS / ГЛОНАСС / Beidou и порт USB Type-C.
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