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Смартфон Honor 30 Lite представят 2 июля

29 июня 2020, 14:54


HONOR недавно подтвердил, что 2 июля будет представлен новый смартфон Honor X10 Max, а вместе с ним мир увидит и другую новинку - Honor 30 Lite. Компания опубликовала официальное изображение гаджета, на котором можно разглядеть тройную камеру и боковой сканер отпечатков пальцев.

Honor 30 Lite представят 2 июля


Ранее благодаря попаданию смартфона в базу данных TENAA удалось узнать некоторые характеристики Honor 30 Lite. Известно, что смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 20:9.




Под капотом будет чипсет MediaTek Dimensity 800, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также 64, 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Камера получит 48-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и датчик макросъемки на 2 мегапикселя. Фронтальная камера будет 16-мегапиксельной.

Honor 30 Lite представят 2 июл


Honor 30 Lite будет иметь аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Смартфон получит поддержку 5G (SA / NSA), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS / ГЛОНАСС / Beidou и порт USB Type-C.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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