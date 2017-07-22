Выход Samsung Galaxy Fold Lite перенесли на 2021 год
29 июня 2020, 17:57
Samsung в ближайшие месяцы должна представить сразу несколько премиальных смартфонов. В частности, предыдущие слухи утверждали, что 5 августа должен дебютировать новый складной смартфона Samsung Galaxy Fold Lite. Однако последние новости из стана компании, говорят о том, что там решили перенести дату анонса этой модели на следующий год.
В первой половине года бизнес Samsung продемонстрировал просто отвратительные результаты и виной всему эпидемия коронавируса, а также проблемы с производительностью у серии Galaxy S20. Это заставило компанию разработать Galaxy S20 Lite. Ожидается, что последняя из этих моделей прибудет в октябре. Samsung делает на нее большую ставку вместе с серией Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2, надеясь покрыть убытки первой половины года.
Но, похоже, что южнокорейский технологический гигант также имел планы на более дешевый Galaxy Fold Lite, но теперь его выход перенесен на 2021 год. Ранее вокруг это модели уже гуляли некоторые слухи. Например, сообщалось, что смартфон получит чипсет Snapdragon 865, поддержку 5G и будет стоить $834 (59 000 руб.), что сделает его самым доступным складным смартфоном на рынке.
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