Huawei готова выпустить флагманский смартфон в 2021 году на базе «таинственного» 5-нм чипсета
29 июня 2020, 21:41
Известный телеком-инсайдер c Weibo сделал достоянием общественности информацию о том, что будущий флагманский смартфон Huawei будет работать на 5-нм чипе, который Huawei получит от неназванного стороннего производителя. Инсайдер не стал распространяться о деталях того, кто именно может обеспечить массовые поставки для Huawei таких инновационных чипов, однако представители отрасли единогласно сошлись во мнении, что, скорее всего, речь идет о тайваньской компании MediaTek.
В прошлом году Huawei столкнулась с проблемой запретов со стороны американского правительства. Ей запретили использовать ссылки на популярный пакет приложений Google Apps, что заставило компанию развивать собственный пакет приложений Huawei Mobile Services и инвестировать в развитие магазина приложений AppGallery.
В будущем перед Huawei стоят еще более трудные задачи. Если она собирается оставаться в числе лидеров на мировом рынке смартфонов, то ей придется искать замену своим основным поставщикам полупроводниковой продукции, которые будут вынуждены отказаться от заключения новых контрактов с Huawei.
Так, тайваньской компании TSMC уже пришлось столкнуться с давлением со стороны США, что выразилось в запрете поставок чипов для дочерней компании Huawei - Hisilicon.
Впрочем, в объявленной против Huawei войне необходимо учитывать нюансы. Хотя в мае 2020 года администрация Трампа запретила зарубежным компаниям поставлять полупроводниковые компоненты для Huawei, если они были сделаны с использованием американских технологий, в то же время, США предоставили льготный период в 120 дней, прежде чем новое требование вступит в силу.
В результате, чисто технически компании TSMC, SMIC и даже Samsung подпадают под запрет на поставки процессоров для Huawei, но... с другой стороны, они все еще могут продолжать свои поставки в течение некоторого времени. Известно, что TSMC продолжает поставлять чипы для Hisilicon и намерена делать это, как минимум, до крайнего срока введения правил в действие, т.е. до 15 сентября 2020 года.
Поэтому понятен смысл недавнего размещения в TSMC нового срочного заказа Huawei на производство 5-нм чипов. Можно с высокой долей уверенности предположить, что речь идет о будущем чипсете Huawei Kirin 1000 или 1020 (точное название пока не подтверждено). Очевидно, что он может быть изготовлен на заводе TSMC и выпущен в соответствии с графиком без нарушении установленных запретов со стороны США.
Однако когда речь заходит о смартфонах 2021 года, то даже такие срочные заказы Huawei не способны дать ответ, как же Huawei собирается решить свои задачи.
В этой связи многие смотрят в сторону недавно выпущенных процессоров MediaTek Dimensity 800. Они выглядят очень многообещающими, если оценивать перспективы их дальнейшего развития.
Очевидно, что в число поставщиков Huawei не сможет попасть Qualcomm, будучи американской компанией. Но в качестве потенциальных претендентов остаются MediaTek или даже Samsung, которые способны выпускать чипы на базе 5-нм технологии.
Ситуация пока остается туманной.
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