В MIT создали автономного робота для УФ-дезинфекции складов, супермаркетов и школ против COVID
30 июня 2020, 07:14
Исследователи из Массачусетского технологического института разработали робота для дезинфекции зон общего пользования от коронавируса и других патогенных микроорганизмов. Отличительной особенностью нового приспособления является направленное применение оборудования для создания ультрафиолетового свечения. Излучение осуществляется в т.н. жестком УФ-диапазоне - UVC / Ultraviolet C. Оно относится к типу жесткого УФ-свечения, которое обеспечивает практически 90% дезинфекцию обработанных поверхностей, а также нейтрализацию аэрозольных вирусных частиц.
Сообщается, что это излучение опасно для здоровья человека. Однако вся обработка осуществляется без его прямого участия, а само излучение легко и достаточно эффективно поглощается атмосферой и не имеет остаточного действия после завершения процедуры обработки.
Разработку осуществили исследователи Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта MIT (CSAIL) совместно с компанией Ava Robotics - разработчиком специальной ходовой части (шасси) для роботов, которая позволяет им самостоятельно перемещаться по помещению.
С конструкционной точки зрения в основании использовано уже готовое шасси, разработанное компанией Ava Robotics в рамках развития семейства специализированных мобильных роботов. Это шасси уже применяется для самых разных целей. Инженеры MIT добавили специальный UVC-светильник, который был разработан в CSAIL, а также программное обеспечение для автоматизации процесса дезинфекции.
Работа прототипа промышленного робота была протестирована на складах банка GBFB (Большой Бостонский продовольственный банк). Робот совершал объезд территории склада GBFB, двигаясь со скоростью 0,1 м/с. При такой скорости движения площадь склада, составляющего около 370 кв.м, обрабатывается целиком в течение получаса. По оценкам, в результате такой обработки гарантируется 90% уничтожение всех вирусов.
По оценкам исследователей, предложенный ими способ позволяет эффективно обеззараживать территории небольших цехов, ресторанов, супермаркетов и школ. Управление осуществляется дистанционно, чтобы минимизировать участие человека и, следовательно, исключить дополнительный риск распространения Covid-19 при эксплуатации этой системы».
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