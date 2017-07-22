Совсем недавно Xiaomi представила новый смартфон Redmi 9, а сегодня компания анонсировала бюджетные версии этой серии - Redmi 9C и Redmi 9A, которые стали самыми доступными смартфонами бренда. Обо этих смартфона оснащены 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 1600 x 720 пикселей и соотношением сторон 20:9. Обе модели имеют аккумулятор емкостью 5000 мАч.
Redmi 9C имеет под капотом чипсет MediaTek Helio G35, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить за счет карты microSD. Камера смартфон представлена 13-мегапиксельный основным датчиком наряду с ультра широкоугольным объективом на 5 мегапикселей и 2 мегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера имеет разрешением 5 мегапикселей.
Смартфон имеет задний сканер отпечатков пальцев и поддерживает Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/ n, Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C.
Что касается Redmi 9A, то этот бюджетник работает на чипсете MediaTek Helio G25 и также имеет 2 ГБ оперативной памяти вкупе с 32 ГБ встроенной памяти. Основная камера этой модели представлена лишь 13-мегапиксельным сенсором и светодиодной вспышкой, а фронтальная камера имеет разрешением 5 мегапикселей. На борту также поддержка Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C.
Redmi 9C оценивается в $100 (7000 руб.) и поступит в продажу в июле, Redmi 9A стоит всего лишь $83 (5800 руб.) и также поступит в продажу в начале июля.
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