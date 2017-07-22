Realme сегодня анонсировала новый смартфон Realme C11, ставший еще одной моделью в серии C. Новинка появилась в аккурат после анонса новых бюджетных Redmi. Realme C11 имеет большой дисплей с высоким соотношением сторон и массивную батарею, но обо всем по-порядку.
Новинка имеет поликарбонатный корпус, весит 196 грамм и габариты - 164,4 x 75,9 x 9,1 мм. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1600 x 720 пикселей и соотношением сторон 20:9.
Под капотом Realme C11 трудится чипсет MediaTek Helio G35 в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Хранилище можно расширить за счет карты microSD. Устройство поддерживает dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, USB-порт и разъем для наушников 3,5 мм.
Камера Realme C11 представлена 13-мегапиксельным основным сенсором, 2-мегапиксельным датчиком глубины и светодиодной вспышкой. Фронтальная камера имеет разрешение 5 мегапикселей. На борту аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Цена новинки $100 (7000 руб.).
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