MediaTek представила новые чипсеты для бюджетных смартфонов
30 июня 2020, 11:41
Xiaomi сегодня представила два бюджетных смартфона серии Redmi, которые оснащены новыми чипсетами от MediaTek. Вместе с этим и сама MediaTek представила общественности новые чипсеты начального уровня Helio G35 и Helio G25. Оба этих чипсета позиционируются как игровые и поддерживают технологию HyperEngine Game.
Чипсет MediaTek Helio G35 изготовлен по 12-нм техпроцессу TSMC и имеет восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Для графики на борту есть IMG PowerVR GE8320 с тактовой частотой 680 МГц. Чипсет поддерживает оперативную память LPDDR4x до 6 ГБ при частоте 1600 МГц и eMMC 5.1 для хранения данных.
Он поддерживает дисплеи с разрешением 2400 x 1080 пикселей при соотношении сторон 20:9 и частоте обновления 60 Гц. Для подключения MediaTek Helio G35 поддерживает VoLTE\ViLTE\WoWi-Fi наряду с двухдиапазонным Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС + Beidou + Galileo и FM-радио.
Смартфон с этим чипом может быть оснащен 25-мегапиксельной камерой, либо двойной камерой с датчиками по 13 мегапикселей каждый. Чипсет обеспечивает поддержку электронной стабилизации изображения (EIS), компенсацию подвижного затвора (RCS) и другие функции.
Подобно Helio G35, MediaTek Helio G25 также производится с использованием 12-нм процесса FinFET компанией TSMC. Он также содержит восемь ядер ARM Cortex-A53, но они работают с тактовой частотой до 2,0 ГГц, в качестве графического ускорителя также используется IMG PowerVR GE8320 с частотой 650 МГц.
SoC поддерживает дисплей с разрешением до 1600 x 720 пикселей, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 60 Гц. Чипсет поддерживает оперативную память LPDDR4x до 6 ГБ на частоте 1600 МГц и eMMC 5.1 для хранения данных.
Что касается оптики, то Helio G25 имеет все функции Helio G35, но разрешение было ограничено 21 мегапикселем, и таким образом, двойная камера может иметь датчики с разрешением 13 и 8 мегапикселей. Также чипсет поддерживает запись видео 1080р со скоростью 30 кадров в секунду.
Xiaomi Redmi, а также Realme уже анонсировали свои смартфоны, работающие на этих двух новых чипсетах. В то время, как Redmi запустила Redmi 9A, работающий на базе Helio G25, Realme представила Realme C11.
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