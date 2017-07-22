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MediaTek представила новые чипсеты для бюджетных смартфонов

30 июня 2020, 11:41


Xiaomi сегодня представила два бюджетных смартфона серии Redmi, которые оснащены новыми чипсетами от MediaTek. Вместе с этим и сама MediaTek представила общественности новые чипсеты начального уровня Helio G35 и Helio G25. Оба этих чипсета позиционируются как игровые и поддерживают технологию HyperEngine Game.

MediaTek представила новый чипсета для бюджетных смартфонов


Чипсет MediaTek Helio G35 изготовлен по 12-нм техпроцессу TSMC и имеет восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Для графики на борту есть IMG PowerVR GE8320 с тактовой частотой 680 МГц. Чипсет поддерживает оперативную память LPDDR4x до 6 ГБ при частоте 1600 МГц и eMMC 5.1 для хранения данных.

Он поддерживает дисплеи с разрешением 2400 x 1080 пикселей при соотношении сторон 20:9 и частоте обновления 60 Гц. Для подключения MediaTek Helio G35 поддерживает VoLTE\ViLTE\WoWi-Fi наряду с двухдиапазонным Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС + Beidou + Galileo и FM-радио.




Смартфон с этим чипом может быть оснащен 25-мегапиксельной камерой, либо двойной камерой с датчиками по 13 мегапикселей каждый. Чипсет обеспечивает поддержку электронной стабилизации изображения (EIS), компенсацию подвижного затвора (RCS) и другие функции.

Подобно Helio G35, MediaTek Helio G25 также производится с использованием 12-нм процесса FinFET компанией TSMC. Он также содержит восемь ядер ARM Cortex-A53, но они работают с тактовой частотой до 2,0 ГГц, в качестве графического ускорителя также используется IMG PowerVR GE8320 с частотой 650 МГц.

MediaTek представила новый чипсета для бюджетных смартфонов


SoC поддерживает дисплей с разрешением до 1600 x 720 пикселей, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 60 Гц. Чипсет поддерживает оперативную память LPDDR4x до 6 ГБ на частоте 1600 МГц и eMMC 5.1 для хранения данных.

Что касается оптики, то Helio G25 имеет все функции Helio G35, но разрешение было ограничено 21 мегапикселем, и таким образом, двойная камера может иметь датчики с разрешением 13 и 8 мегапикселей. Также чипсет поддерживает запись видео 1080р со скоростью 30 кадров в секунду.

Xiaomi Redmi, а также Realme уже анонсировали свои смартфоны, работающие на этих двух новых чипсетах. В то время, как Redmi запустила Redmi 9A, работающий на базе Helio G25, Realme представила Realme C11.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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