TEAMGROUP представила игровой накопитель с аэрокосмической керамикой
30 июня 2020, 12:25
TEAMGROUP представила очередной твердотельный накопитель под своим игровым брендом T-FORCE. Новинка получила название CARDEA Ceramic C440 и оснащена сверхбыстрым интерфейсом M.2 PCIe Gen4x4.
Этот накопитель впервые в отрасли изготовлен из керамических композитных охлаждающих материалов и имеет тайваньский патент на полезную модель (No. М595313). Белоснежная керамика имеет уникальную текстуру, а специальная аэрокосмическая керамика позволяет добиться превосходного эффекта рассеивания тепла. Он не только привносит новый цвет в игровой мир, но и обеспечивает максимальную производительность со скоростью чтения/записи до 5000/4400 МБ/с.
T-FORCE CARDEA Ceramic C440 очень легкий и тонкий, а также имеет высокую термостойкость и ударопрочность. Новинка изготовлена из экологически чистых материалов, которые соответствуют требованиям RoHS. Кроме того, использование инновационных материалов положительно сказалось и на дизайне модели - белоснежный цвет керамики отлично сочетается с золотистым логотипом T-FORCE.
Твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA Ceramic C440 использует память 3D NAND. Скорость чтения/записи, как уже упоминалось выше, может достигать 5000 МБ/с и 4400 МБ/с соответственно. Это почти в 10 раз быстрее, чем SSD SATA и в 1,65 раза быстрее, чем SSD M.2 PCIE Gen3 x4.
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