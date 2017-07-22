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Vivo строит в Китае гигантский офис на 5800 сотрудников

30 июня 2020, 14:09


Vivo строит новый гигантский офис в китайском Шэньчжэне. Этот новый проект станет ее будущей штаб-квартирой и уже заставил компанию выложить более 180 миллионов долларов США. 32-этажный штаб Vivo планируется ввести в строй в 2025 году.

Vivo строит в Китае гигантский офис


Здание строится по проекту американской архитектурной фирмы NBBJ. Это та же самая фирма, которая ранее проектировала кампус Samsung Electronic в Силиконовой долине и Amazon в Сиэтле. В здании также разместится флагманский магазин компании, с крытым садом на каждом уровне, спиральным экстерьером с самозатеняющимся стеклом. Офис вместит 5800 сотрудников.




Этот шаг соответствует строительному буму в технологическом секторе Китая, поскольку Vivo присоединяется к таким брендам, как Tencent Holdings и ByteDance, с крупными инвестициями в новые офисные помещения. Tencent уже потратила 1,2 миллиарда долларов США на кампус, в то время как компания ByteDance недавно приобрела землю стоимостью 1,1 млрд юаней для будущего строительства в центральной части города.

Vivo строит в Китае гигантский офис


По мнению нескольких экономистов, строительный бум является сигналом перегретой экономики, которую в скором времени ожидает крах. Хотя, NBBJ утверждает, что китайские технологические гиганты просто ищут пространство, чтобы обосноваться перед потенциальной будущей волной глобальной экспансии.

Роберт Мэнкин, официальный представитель NBBJ, сказал, что происходящее сегодня - это часть естественного жизненного цикла этих компаний, где они переросли свои текущие объекты, и им нужны новые, чтобы оперативно поддерживать их растущий глобальный охват.



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