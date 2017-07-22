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Анонс ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC: премиальная видеокарта с тремя вентиляторами

30 июня 2020, 16:40




Компания ASRock представила новую видеокарту Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC с тремя вентиляторами. Новинка отличается несколько новым подходом к охлаждению с использованием трех вентиляторов диаметром 80 миллиметров, поддерживающих технологию бесшумного охлаждения 0dB. Это приводит к тому, что вентиляторы перестают вращаться, когда температура графической карты низкая. Самое главное, что в 2.7-слотном кулере содержится больший теплоотвод, который имеет значительно большую площадь поверхности, что обеспечивает более эффективный потенциал охлаждения при воспроизведении игр AAA и при разрешении 1080p.

Анонс ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC


ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC использует графический процессор AMD второго поколения Radeon RX 5600 XT. С заводскими настройками GPU base/game/boost clock по умолчанию эта новая графическая карта может достигать тактовой частоты 1420/1615/до 1750 МГц соответственно. Кроме того, тактовая частота памяти GDDR6 установлена на уровне 1750 МГц, что на 17% быстрее, чем стандартное значение памяти AMD - 1500 МГц.

Анонс ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC


ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC имеет 6 ГБ 192-битной памяти GDDR6 и последний стандарт шины PCI Express 4.0. Эти премиальные характеристики позволяют видеокарте Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC иметь выдающуюся производительность и приносить пользователям превосходный игровой опыт 1080p.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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