Компания ASRock представила новую видеокарту Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC с тремя вентиляторами. Новинка отличается несколько новым подходом к охлаждению с использованием трех вентиляторов диаметром 80 миллиметров, поддерживающих технологию бесшумного охлаждения 0dB. Это приводит к тому, что вентиляторы перестают вращаться, когда температура графической карты низкая. Самое главное, что в 2.7-слотном кулере содержится больший теплоотвод, который имеет значительно большую площадь поверхности, что обеспечивает более эффективный потенциал охлаждения при воспроизведении игр AAA и при разрешении 1080p.
ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC использует графический процессор AMD второго поколения Radeon RX 5600 XT. С заводскими настройками GPU base/game/boost clock по умолчанию эта новая графическая карта может достигать тактовой частоты 1420/1615/до 1750 МГц соответственно. Кроме того, тактовая частота памяти GDDR6 установлена на уровне 1750 МГц, что на 17% быстрее, чем стандартное значение памяти AMD - 1500 МГц.
ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC имеет 6 ГБ 192-битной памяти GDDR6 и последний стандарт шины PCI Express 4.0. Эти премиальные характеристики позволяют видеокарте Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC иметь выдающуюся производительность и приносить пользователям превосходный игровой опыт 1080p.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".