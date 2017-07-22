Слухи: первый 5G-смартфон Motorola будет бюджетным
30 июня 2020, 17:43
Motorola вслед за конкурентами готовится выпустить на рынок первый 5G-смартфон. Однако, если верить слухам, то в отличие от конкурентов, которые начинали с флагманов, первый 5G-смартфон компании будет бюджетным.
Как сообщают инсайдеры, первый 5G-смартфон от Motorola станет продолжением серии Moto G, которая впервые была представлена компанией еще в 2013 году. Инсайдеры даже опубликовали предполагаемые изображения будущего смартфона.
Согласно утечке, устройство будет иметь 48-мегапиксельную основную камеру сзади и двойную фронтальную камеру. На борту будет сканер отпечатков пальцев с правой стороны устройства. К сожалению, кроме изображения и его основной задней камеры, другие детали не были разглашены.
Тем не менее, Motorola просто обязана в скором времени представить собственный смартфон 5G, чтобы не отставать от конкурентов и его бюджетная серия Moto G может стать в этом плане хорошим стартом.. Интересно, что новость о новом телефоне Moto G 5G приходит всего через пару недель после анонса бюджетного чипсет Qualcomm Snapdragon 690 . Серия Moto G обычно поставляется с процессорами Snapdragon 600, поэтому не исключено, что новый смартфон получит именно этот чипсет.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".