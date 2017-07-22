РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Слухи: первый 5G-смартфон Motorola будет бюджетным

30 июня 2020, 17:43


Motorola вслед за конкурентами готовится выпустить на рынок первый 5G-смартфон. Однако, если верить слухам, то в отличие от конкурентов, которые начинали с флагманов, первый 5G-смартфон компании будет бюджетным.

первый 5G-смартфон Motorola будет бюджетным


Как сообщают инсайдеры, первый 5G-смартфон от Motorola станет продолжением серии Moto G, которая впервые была представлена компанией еще в 2013 году. Инсайдеры даже опубликовали предполагаемые изображения будущего смартфона.



Согласно утечке, устройство будет иметь 48-мегапиксельную основную камеру сзади и двойную фронтальную камеру. На борту будет сканер отпечатков пальцев с правой стороны устройства. К сожалению, кроме изображения и его основной задней камеры, другие детали не были разглашены.

Тем не менее, Motorola просто обязана в скором времени представить собственный смартфон 5G, чтобы не отставать от конкурентов и его бюджетная серия Moto G может стать в этом плане хорошим стартом.. Интересно, что новость о новом телефоне Moto G 5G приходит всего через пару недель после анонса бюджетного чипсет Qualcomm Snapdragon 690 . Серия Moto G обычно поставляется с процессорами Snapdragon 600, поэтому не исключено, что новый смартфон получит именно этот чипсет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


Читайте также:

  • MediaTek представила новые чипсеты для бюджетных смартфонов
  • Новый Realme C11 с мощным аккумулятором стоит всего $100
  • Xiaomi представила бюджетные Redmi 9C и Redmi 9A
  • Слухи: флагманы Xiaomi станут существенно дороже
  • Huawei запатентовала смартфон с камерой под дисплеем и виртуальными кнопками

    • следующая новость
    Продажи SSD GOODRAM IRDM ULTIMATE X стартовали в России

    предыдущая новость
    Анонс ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC: премиальная видеокарта с тремя вентиляторами

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая материнская плата Лучший бюджетный процессор Главные новости за неделю Лучший SSD Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    30 июня, 2020

    Qualcomm представила новые чипсеты для носимых устройств

    Продажи SSD GOODRAM IRDM ULTIMATE X стартовали в России

    Слухи: первый 5G-смартфон Motorola будет бюджетным

    Анонс ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC: премиальная видеокарта с тремя вентиляторами

    Vivo строит в Китае гигантский офис на 5800 сотрудников

    TEAMGROUP представила игровой накопитель с аэрокосмической керамикой

    MediaTek представила новые чипсеты для бюджетных смартфонов

    Анонс AeroCool Prime: вместительный башенный корпус с ARGB

    Новый Realme C11 с мощным аккумулятором стоит всего $100

    Xiaomi представила бюджетные Redmi 9C и Redmi 9A

    В MIT создали автономного робота для УФ-дезинфекции складов, супермаркетов и школ против COVID

    29 июня, 2020

    Huawei готова выпустить флагманский смартфон в 2021 году на базе «таинственного» 5-нм чипсета

    Выход Samsung Galaxy Fold Lite перенесли на 2021 год

    Смартфон Honor 30 Lite представят 2 июля

    США хотят создать конкурента Huawei в сегменте 5G

    Xiaomi представила бюджетный роутер Mi Router 4 Pro

    DeepCool представила комплекты вентиляторов Gamer Storm TF-120S и TF-140S

    Слухи: флагманы Xiaomi станут существенно дороже

    AMD B550 отлично работает с процессорами Zen+ «Pinnacle Ridge» и «Picasso», хотя AMD говорит об их несовместимости

    Уже в этом году Apple выпустит 10,8-дюймовый iPad

    ССЫЛКИ