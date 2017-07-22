Wilk Elektronik SA (бренд GOODRAM) объявила о старте продаж SSD GOODRAM IRDM ULTIMATE X. Этот накопитель, поддерживающий PCIe 4.0, является самым скоростным в ассортименте продуктов, выпускаемых под брендом GOODRAM.
SSD нового поколения IRDM Ultimate X с интерфейсом PCIe 4x4 предлагает скорость чтения/записи 5000/4500 МБ/c соответственно. Новинка совместима с AMD Ryzen 3000 и построена на отборной памяти 3D NAND Flash и 8-канальном контроллере Phison PS5016-E16.
IRDM Ultimate X SSD доступен в форм-факторе M.2 2280 с интерфейсом PCIe. Он может быть подключен к новым настольным системам и ноутбукам с совместимым разъёмом M.2, поддерживающим стандарт NVMe. Диск поставляется с радиатором, который снижает рабочую температуру и повышает стабильность работы.
Вся линейка уже доступна в России. Розничные цены:
IRDM ULTIMATE X PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD 500 Гб - 10799 руб
IRDM ULTIMATE X PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD 1 Тб - 17999 руб
IRDM ULTIMATE X PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD 2 Тб - 32999 руб
На продукт предоставляется пятилетняя гарантия.
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