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Продажи SSD GOODRAM IRDM ULTIMATE X стартовали в России

30 июня 2020, 21:28




Wilk Elektronik SA (бренд GOODRAM) объявила о старте продаж SSD GOODRAM IRDM ULTIMATE X. Этот накопитель, поддерживающий PCIe 4.0, является самым скоростным в ассортименте продуктов, выпускаемых под брендом GOODRAM.

Продажи SSD GOODRAM IRDM ULTIMATE X стартовали в России


SSD нового поколения IRDM Ultimate X с интерфейсом PCIe 4x4 предлагает скорость чтения/записи 5000/4500 МБ/c соответственно. Новинка совместима с AMD Ryzen 3000 и построена на отборной памяти 3D NAND Flash и 8-канальном контроллере Phison PS5016-E16.

Продажи SSD GOODRAM IRDM ULTIMATE X стартовали в России


IRDM Ultimate X SSD доступен в форм-факторе M.2 2280 с интерфейсом PCIe. Он может быть подключен к новым настольным системам и ноутбукам с совместимым разъёмом M.2, поддерживающим стандарт NVMe. Диск поставляется с радиатором, который снижает рабочую температуру и повышает стабильность работы.

Вся линейка уже доступна в России. Розничные цены:
IRDM ULTIMATE X PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD 500 Гб - 10799 руб
IRDM ULTIMATE X PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD 1 Тб - 17999 руб
IRDM ULTIMATE X PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD 2 Тб - 32999 руб

На продукт предоставляется пятилетняя гарантия.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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