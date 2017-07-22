Qualcomm представила новые чипсеты для носимых устройств
30 июня 2020, 23:57
Через два года после запуска Snapdragon Wear 3100, компания Qualcomm объявила о выпуске чипсетов Snapdragon Wear 4100 для носимых устройств. Новая серия чипсетов для ОС Wear включает в себя Snapdragon Wear 4100 и 4100+, которые обеспечивают значительное повышение производительности для смарт-часов.
Компания анонсировала нынешний Wear 3100, который питает все текущие устройства в сентябре 2018 года. Но чип не предлагал никакого существенного обновления по сравнению с моделью 2016 года. Новый Snapdragon Wear 4100 использует более эффективный и меньший процессор 12-нм по сравнению с 28-нм, используемым его предшественником.
Благодаря этому, срок службы батареи больше на 25%, а сам чипсет работает быстрее. Чипсет оснащен четырехъядерными процессорами A53 с тактовой частотой 1,7 ГГц для повышения производительности на 85%, а графика питается от графического процессора Adreno 504, который в 2,5 раза быстрее. Есть поддержка камеры с разрешением до 16 мегапикселей и стандарта LTE.
Snapdragon Wear 4100+ оснащен обновленным сопроцессором QCC1110, который может обрабатывать больше задач. Это включает в себя отслеживание сна и отслеживание частоты сердечных сокращений. Другие улучшения включают в себя" режим просмотра", который теперь поддерживает до 64 000 цветов, индикаторы батареи, сигналы тревоги и напоминания. У обычного 4100 отсутствует сопроцессор для производителей, которым не нужен внешний дисплей.
Помимо операционной системы Wear, серия Snapdragon Wear 4100 поддерживает платформу с открытым исходным кодом Android (AOSP). Qualcomm говорит, что носимые устройства под управлением Snapdragon Wear 4100 будут представлены в ближайшее время. Производитель часов Mobvoi намекнул, что у него есть "следующее поколение TicWatch Pro", выходящее с новым чипом в конце этого года.
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