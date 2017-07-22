Huami наконец-то представила для мирового рынка TWS-наушники Amazfit Zenbuds, главная особенность которых в том, что они не только позволяют слушать музыку, но и помогают пользователю хорошо спать и быть сосредоточенными в течение дня.
Amazfit ZenBuds разработаны, чтобы помочь пользователю снять стресс и хорошо выспаться. Наушники разработаны таким образом, что плотно прилегают к ушам, не давая посторонним звукам проникнуть в уши пользователя. Модель также оснащена специальной функцией, благодаря которой формируются специальные успокаивающие звуковые волны. Amazfit Zenbuds также могут и разбудить пользователя. Устройство автоматически определяет, когда пользователь спит и отключает звуки, отслеживая частоту сердечных сокращений, положение тела и движение.
Что касается времени автономной работы, компания утверждает, что ZenBuds предлагает 12-часовую работу наушников на одном заряде. С зарядным чехлом новинка проработает до 8 ночей. Это включает в себя 12 часов каждую ночь - с тремя часами воспроизведения музыки, а затем отслеживания сна. Цена устройства - $149 (10 000 руб.).
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