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Анонс Amazfit Zenbuds: беспроводные наушники для крепкого сна

02 июля 2020, 09:08




Huami наконец-то представила для мирового рынка TWS-наушники Amazfit Zenbuds, главная особенность которых в том, что они не только позволяют слушать музыку, но и помогают пользователю хорошо спать и быть сосредоточенными в течение дня.

Анонс Amazfit Zenbuds


Amazfit ZenBuds разработаны, чтобы помочь пользователю снять стресс и хорошо выспаться. Наушники разработаны таким образом, что плотно прилегают к ушам, не давая посторонним звукам проникнуть в уши пользователя. Модель также оснащена специальной функцией, благодаря которой формируются специальные успокаивающие звуковые волны. Amazfit Zenbuds также могут и разбудить пользователя. Устройство автоматически определяет, когда пользователь спит и отключает звуки, отслеживая частоту сердечных сокращений, положение тела и движение.



Что касается времени автономной работы, компания утверждает, что ZenBuds предлагает 12-часовую работу наушников на одном заряде. С зарядным чехлом новинка проработает до 8 ночей. Это включает в себя 12 часов каждую ночь - с тремя часами воспроизведения музыки, а затем отслеживания сна. Цена устройства - $149 (10 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".


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