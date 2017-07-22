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Слухи: комплект игровых паков для AMD Ryzen и Radeon раскрыт: Creed Valhalla, Godfall и Shadowlands

02 июля 2020, 09:49


Не надо объяснять, что покупка новой графической платы или процессора часто не ограничивается только выбором собственно самого продукта и его программной поддержки. Важной частью покупки является также пакет полезных утилит и программ, которые поставляются вместе с основным продуктом. Часто дополнительный «пак» очень значителен по интересу и цене, особенно если пришлось бы покупать его самостоятельно. Часто в нем представлены игры.

Вопросы о комплектация игровыми программами в паках для новых моделей решаются в самый последний момент. Интрига, какие именно игры попадут в него - это всегда тайна.

Как стало известно, AMD планирует предложить в комплектации своих новых продуктов Ryzen и Radeon несколько игровых предложений, которые наверняка способны заинтересовать геймеров.

Эта информация попала к экспертам популярного сайта Videocardz, которые сделали ее достоянием всех, опубликовав рекламные постеры по игровой комплектации будущих моделей AMD Ryzen и Radeon.

Слухи: комплект игровых паков для AMD Ryzen и Radeon раскрыт: Creed Valhalla, Godfall и Shadowlands


Как можно видеть на снимках, настольные процессоры AMD Ryzen 7 будут поставляться в комплекте с игрой Creed Valhalla компании Assassin, а графические платы серии AMD Radeon RX 5000 будут поставляться с популярными играми Godfall и World of Warcraft: Shadowlands.

Слухи: комплект игровых паков для AMD Ryzen и Radeon раскрыт: Creed Valhalla, Godfall и Shadowlands


Assassin's Creed Valhalla

Выход мультиплатформенной компьютерной игры в жанре Action/RPG Assassin's Creed Valhalla, которая в России будет поставляться под названием Assassin's Creed Вальгалла, запланирован на конец 2020 года. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии, в эпоху враждующих королевств и завоеваний викингов. Игроку предстоит взять на себя роль норвежского викинга Эйвора, который поведет своих сородичей от берегов холодной Норвегии до плодородных земель Англии в поисках нового дома. Эйвору и его клану предстоит найти новый дом на чужой земле, но ему будут противостоять лидеры четырёх англо-саксонских королевств: Уэссекса, Нортумбрии, Восточной Англии и Мерсии во главе с Альфредом Великим. Assassin's Creed Valhalla будет двенадцатой игрой в серии игр Assassin's Creed.



Godfall

Godfall - еще одна ролевая игра в жанре Action. Ее разработчиком выступила компания Counterplay Games, издателем - Gearbox Publishing. Игра также выйдет только в конце 2020 года на PlayStation 5 и Microsoft Windows.




Действие игры разворачивается в фантастическом мире, разделенном на разные сферы - Земля, Вода, Воздух, Огонь и Дух. Игроку предстоит взять на себя роль одного из последних представителей возвышенного рыцарского Ордена, чтобы предотвратить крупное апокалиптическое событие. Можно выбирать тип брони, опираясь на поставленные цели. Всего на выбор будут предложены три класса персонажей.

В игре смогут участвовать до трех человек, хотя есть и режим одиночной игры. Придется много стрелять и поражать цели, решать квесты, уделять пристальное внимание ближнему бою.



World of Warcraft: Shadowlands

Представлять World of Warcraft, наверное, нет необходимости. Новая, восьмая серия Shadowlands была анонсирована осенью прошлого года и уже активно продвигается в игровых сообществах, в том числе и в России. Ее выход намечен тоже на конец 2020 года.

Действие сюжета Shadowlands происходит в Тёмных землях, куда попадают души мертвецов. Уже сейчас известно, что в этом дополнении появится новая система развития персонажей, а максимальный уровень сокращён со 120-го до 60-го. Особый интерес связывают с нововведением: представителям всех рас станет доступен класс рыцарей смерти. Уже на старте в геймплей будут добавлены 5 новых зон, находящихся в Тёмных землях.

Что происходит в загробном мире Тёмных земель? Там все неладно. Раньше души мертвецов попадали в разные царства, где им воздавалось по заслугам, но теперь все души затягивает Утроба, где должны вечно страдать самые страшные злодеи. Пытаясь восстановить круг жизни и смерти и узнать, что задумала Сильвана, необходимо заключить союз с ковенантами, которые правят разными царствами в Тёмных землях.

Геймерам придется исследовать Тёмные земли и встретиться с давно погибшими легендами вселенной Warcraft.





Отметим, что пока об игровой комплектации новых продуктов AMD известно только из слухов. Ожидается, что 7 июля, когда AMD планирует анонсировать запуск процессоров серии Ryzen 3000XT, станут известны подробности и об игровой комплектации и содержимом игровых паков.

Странно только то, что ни одна из названных игр не будет доступна до их фактического запуска. Они ожидаются в ноябре 2020 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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