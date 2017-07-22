Google прекращает поставки Pixel 3a в свои магазины: Google Pixel 4a на подходе?
02 июля 2020, 10:16
В мае прошлого года Google анонсировала Pixel 3a и Pixel 3a XL как первых не флагманских смартфонов серии. Pixel 3a с его ценой ниже $400 был принят аудиторией гораздо лучше флагманов Pixel 3. Согласно последним новостям, Google прекращает поставки этой серии в свои магазины. Клиенты же, которые планируют приобрести Pixel 3a смогут заказать их у сторонних продавцов. Такие перемены, скорее всего, могут указывать на скорый выход Google Pixel 4a.
Недавно Google Pixel 4a был сертифицирован бюро индийских стандартов (BIS), Infocomm Media Development Authority (IMDA ) в Сингапуре и Федеральной комиссией по связи (FCC) в США. Первоначально ожидалось, что Pixel 4a дебютирует на мероприятии Google I/O 2020. Однако мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19.
Тогда же высказывались предположения, что смартфон будет анонсирован в июне, однако затем появились слухи о его презентации в середине июля. В любом случае, сама Google на эту тему пока не высказывалась.
По слухам, Google Pixel 4a имеет 5,81-дюймовую OLED-панель с отверстием под фронтальную камеру, которая является 8-мегапиксельной. Основная камера будет представлена 12-мегапиксельным сенсором и светодиодной вспышкой. На задней панели будет расположен сканер отпечатков пальцев.
Под капотом устройства должен быть чипсет Snapdragon 730 с 6 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор новинки будет иметь емкость 3080 мАч и получит поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Встроенная память будет представлена в двух вариантах - 64 ГБ и 128 ГБ. Цена смартфона в максимальной комплектации не должна превышать $350 (25 000 руб.).
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