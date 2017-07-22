Samsung выпустила стерилизатор смартфона с функцией беспроводной зарядки
02 июля 2020, 11:39
Учитывая продолжающуюся пандемию COVID-19 и рост заболеваемости по всему миру, одним из наиболее эффективных способов предотвращения инфекции является личная гигиена и стерилизация вещей и продуктов, с которыми вы вступаете в контакт.
Заметив эту возможность, Samsung запустила новый УФ-стерилизатор для смартфонов, аксессуаров и электронных продуктов. Согласно заявлению компании, он может убить до 99 процентов микробов и бактерий с помощью УФ-излучения.
Двойная ультрафиолетовая установка в приборе может убить патогены и бактерии на обеих сторонах прибора. Устройство довольно большое и имеет размеры 22 x 12,8 x 4,9 см и может вмещать в себя крупные устройства, такие как Samsung Galaxy S20 Ultra.
Samsung говорит, что устройство будет тщательно дезинфицировать обе стороны смартфона всего за 10 минут. Его функциональность не ограничивается только дезинфекцией. Новый стерилизатор Samsung UV также имеет функцию беспроводного зарядного устройства с мощностью 10 Вт. Цена новинки $50 (3500 руб.).
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