Honor сегодня представил молодежную версию смартфона Honor 30. Это смартфон среднего уровня с поддержкой 5G. Honor 30 Youth Edition имеет 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления экрана 90 Гц и частотой дискретизации 180 Гц. Соотношение экрана к корпусу составляет 91,2 процента.
Под капотом этого устройства трудится чипсет MediaTek Dimensity 800 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон поддерживает 5G.
Honor 30 Youth Edition получил три тыльные камеры - это 48-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и датчик макросъемки на 2 мегапикселя. Камера поддерживает видеосъемку в формате 4K, алгоритмы улучшения изображения и ряд других функций.
Задняя панель смартфон сделана из 9-слойного 2.5D стекла. Примечательно, что сканер отпечатков пальце расположен сбоку. На борту аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, что позволяет заряжать устройство более чем на 50 процентов всего за 30 минут и полностью заряжать его за 90 минут.
Honor 30 Youth Edition будет доступен для покупки с 8 июля 2020 года, а предварительные заказы начнут принимать уже сегодня. Он будет предлагаться в 4 цветовых вариантах, а его цена находится на уровне:
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