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В линейке Comet Lake-S обнаружили «тайную» модель Intel Core i9-10910, созданную специально для Apple

02 июля 2020, 14:08


В сети появились технические характеристики ранее неизвестной модели процессора 10-го поколения из линейки Comet Lake-S, предназначенных для оснащения настольных ПК. Производитель чипов, компания Intel представила модели линейку Comet Lake-S в апреле, но тогда были показаны, по всей видимости, не все модели серии. Теперь можно сделать вывод, что в портфолио Intel оказалась и другая, более мощная модель Intel Core i9-10910.

Информация о ранее не названном процессоре Core i9-10910 появилась на Geekbench, сообщали Twitter-пользователь @_rogame. Он предназначается для еще не выпущенного настольного компьютера Apple iMac. Вполне возможно, что речь идет о специализированной разработке SKU, которую Intel делает эксклюзивно для Apple.

В линейке Comet Lake-S обнаружили «тайную» модель Intel Core i9-10910, созданную специально для Apple


Будучи членом семейства Core i9, процессор Core i9-10910 имеет те же базовые характеристики, что и другие модели. В данном случае его конфигурация представлена 10 процессорными ядрами, 20 потоками и 20 Мбайт кэш-памяти третьего уровня. Единственное, но очень существенное отличие от «собратьев» по линейке - это существенное отличие по тактовым частотам.




Согласно данным Geekbench, Core i9-10910 работает с тактовой частотой 3,6 ГГц на номинальных режимах и с тактовой частотой 4,7 ГГц в режиме разгона. По этим показателям Core i9-10910 принципиально выше «собрата» Core i9-10900. Если сделать сравнение, то базовая тактовая частота Core i9-10910 на 28,6% выше, чем у Core i9-10900.

В линейке Comet Lake-S обнаружили «тайную» модель Intel Core i9-10910, созданную специально для Apple


К сожалению, в данных Geekbench нет информации о значениях тепловой мощности TDP, на котором проводился тест. Только имея полные данные, можно сделать вывод, идет ли речь о качественно более производительном процессоре или о той же модели, но кратковременно разогнанной на более высокие тактовые частоты для кратковременного ускоренного исполнения вычислительных операций.

Приведем данные по «известным» моделям: Core i9-10910 должен располагаться непосредственно между Core i9-10900K и Core i9-10900. Модель Core i9-10900K имеет TDP, равный 125 Вт, модель Core i9-10900 - 65 Вт. Если следовать логике то TDP «неизвестного» процессора Core i9-10910, скорее всего, равен 95 Вт.

Эти предположения имеют все основания, чтобы быть достоверными. Можно напомнить, что флагманы Core i9 предыдущих поколений процессоров Intel имели тепловую мощность 95 Вт. По сути, анонс линейки Comet Lake-S стал знаковым явлением прежде всего потому, что было объявлено о выпуске первого 10-ядерного процессора Intel, у которого был увеличен предел TDP до 125 Вт.

В настоящее время в линейке Intel Comet Lake-S нет объявленного процессора Core i9 с TDP равным 95W. Возможно, это неплохо объясняет, почему эта «неизвестная» модель не была объявлена сразу. Скорей всего, производитель предложил Apple выполнить специальную разработку с учетом того потенциала, который был ранее заложен в процессоры линейки Intel Comet Lake-S.



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