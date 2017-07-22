Honor представил громадный Honor X10 Max с 7,09-дюймовым дисплеем
02 июля 2020, 14:49
Бренд Honor представил огромный смартфон Honor X10 Max. Это самый большой смартфон компании в 2020 году с массивным 7,09-дюймовым дисплеем, идеально подходящим для развлечений и игр. Телефон работает на чипсете MediaTek Dimensity 800, что делает его третьим подобным устройством Huawei/ Honor за последние несколько недель.
Телефон схож по дизайну с Honor X10, который был анонсирован еще в мае. Это и прямоугольный корпус камеры, и слегка изогнутая задняя сторона. Однако вместо всплывающей селфи-камеры, такой как у Honor X10, Max имеет традиционный дисплей с отверстием в экране.
Honor X10 Max имеет габариты 174.37 x 84.91 x 8.3 мм и весит 227 граммов. Он имеет большой 7,09-дюймовый IPS ЖК-дисплей с разрешением 1080p. ЖК-панель поддерживает 100% цветовой гаммы DCI-P3 и HDR10. Он довольно яркий и имеет пиковую яркостью 780 нит. Частота обновления дисплея 60 Гц.
Honor X10 Max оснащен панелью RGBW вместо традиционного RGB. Дополнительные белые субпиксели уменьшат энергопотребление панели при отображении белого цвета. Поэтому Honor утверждает, что с помощью панели RBGW, X10 Max обеспечит снижение энергопотребления по сравнению с традиционными ЖК-панелями телефонов.
Под капотом Honor X10 Max чипсет Dimensity 800 5G, а также 6 или 8 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти. Основная камера на телефоне - это 48-мегапиксельный сенсор, который сопряжен с датчиком глубины на 8 мегапикселей и датчиком макросъемки на 2 мегапикселя. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей.
Учитывая огромный размер экрана, телефон также оснащен соответствующей батареей - емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт
Honor X10 Max также оснащен двойными 1217 линейными стереодинамиками с интеллектуальным PA для усиления звука. Телефон также поддерживает звук Huawei Histen 6.1. Другие функции включают 802.11 ca Wi-Fi, AGPS, ГЛОНАСС, Beidou и NFC.
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