Как отмечают в MediaTek, S900 сочетает в себе высокопроизводительный процессор, графический процессор и выделенный ИИ-процессор для поддержки функций, включая голосовой интерфейс пользователя ИИ и повышение качества изображения, что позволяет следующему поколению смарт-телевизоров обеспечить значительно улучшенный пользовательский интерфейс. Чипсет использует многоядерный процессор с ядрами ARM Cortex A73 и многоядерный графический процессор Mali-G52, который поддерживает декодирование 8K, HDR10+ и внешнюю графику.
Для подключения чип поддерживает HDMI 2.1 A, который имеет максимальную пропускную способность 48 Гбит/c, что достаточно для доставки контента HDR10+ и 4K на 120 Гц или 8K-видео с частотой 60 Гц. Этот чип, скорее всего, будет устанавливаться в телевизоры высокого класса, которые поддерживают разрешение 8K.
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