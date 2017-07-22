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MediaTek представила флагманский чипсет для умных телевизоров

02 июля 2020, 17:13


MediaTek представила свой новый флагманский чипсет для смарт-телевизоров. Новинка получила название S900 и поддерживает различные интересные функции вроде ИИ, разрешения 8K, Wi-Fi 6 и многое другое.

MediaTek представила флагманский чипсет


Поддержка ИИ помогает MediaTek S900 улучшить качество изображения, поскольку чип оптимизирует отображаемое видео для улучшения четкости, цветопередачи, контрастности и даже компенсации движения.




Как отмечают в MediaTek, S900 сочетает в себе высокопроизводительный процессор, графический процессор и выделенный ИИ-процессор для поддержки функций, включая голосовой интерфейс пользователя ИИ и повышение качества изображения, что позволяет следующему поколению смарт-телевизоров обеспечить значительно улучшенный пользовательский интерфейс. Чипсет использует многоядерный процессор с ядрами ARM Cortex A73 и многоядерный графический процессор Mali-G52, который поддерживает декодирование 8K, HDR10+ и внешнюю графику.

MediaTek представила флагманский чипсет


Для подключения чип поддерживает HDMI 2.1 A, который имеет максимальную пропускную способность 48 Гбит/c, что достаточно для доставки контента HDR10+ и 4K на 120 Гц или 8K-видео с частотой 60 Гц. Этот чип, скорее всего, будет устанавливаться в телевизоры высокого класса, которые поддерживают разрешение 8K.



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