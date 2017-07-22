Новый умный 65-дюймовый телевизор Xiaomi работает на чипсете от MediaTek
02 июля 2020, 18:36
Xiaomi официально представила свой первый умный OLED-телевизор с 65-дюймовым дисплеем, частотой обновления 120 Гц и разрешением 4K, который работает на чипсете от MediaTek. Новинка оценена в $1840 (130 000 руб.).
Этот телевизор отличается изысканным дизайном по сравнению с другими моделями от Xiaomi. Как уже упоминалось выше, он имеет диагональ 65 дюйма, разрешение 4K и частоту обновления 120 Гц. Контрастность Mi TV Master равняется 1000000:1, максимальная яркость составляет 1000 нит, время отклика 1 мс, а соотношение экрана к корпусу 98,8%. Новинка поддерживает HDR10+.
Xiaomi Mi TV Master работает на чипсете MediaTek MTK9650 со встроенным графическим процессором Mali-G52 MC1. На борту также 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Что касается программного обеспечения, он использует MIUI для телевизора.
Модель оснащена акустической системой мощностью 65 Вт, которая включает в себя 2 × 12,5 Вт левые/правые каналы, 2 × 10 Вт объемные каналы и 20-Вт ультранизкочастотный сабвуфер. Телевизор поддерживает все популярные аудио форматы, такие как DTS Audio, Dolby Audio и Dolby Atmos 2.1.2. Он также оснащен массивом из четырех микрофонов для голосового помощника XiaoAI.
Говоря о возможности подключения, телевизор имеет двухдиапазонный Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0 наряду с 3 портами HMDI, двумя USB, S/PDIF, Ethernet и антенным входом.
Другие особенности нового телевизора включают в себя стеклянную подставку, RGB-подсветку в нижней части, металлический пульт дистанционного управления, переменную частоту обновления (VRR), автоматический режим с низкой задержкой (ALLM), функцию AOD и профессиональный игровой режим.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".