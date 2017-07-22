SK Hynix объявила о начале серийного производства сверхбыстрых модулей памяти HBM2E
03 июля 2020, 07:12
В прошлом году южнокорейская компания SK Hynix анонсировала создание высокоскоростных модулей памяти HBM2, которые этот производитель именует как HBM2E. SK Hynix сообщала, что разработанная компанией технология позволяет создавать модули емкостью до 16 Гбайт со скоростью передачи данных до 460 Гбайт/с (из расчета на один модульный стек памяти). Теперь SK Hynix объявила о запуске новых сверхбыстрых модулей памяти HBM2E в серийное производство.
Речь идет о создании модулей памяти DRAM нового типа. Для доступа в них используется специализированный высокопроизводительный интерфейс, а сами модули выстроены по технологии многослойной компоновки кристаллов в микросборке. Разработчиками этой технологии модульного конструирования памяти являются две компании - SK Hynix и AMD. Основная область применения памяти HBM2 - высокопроизводительные видеокарты и сетевые устройства.
Для сравнения можно упомянуть о современной премиальной графической карте NVIDIA RTX 2080, оснащенной модулями памяти типа GDDR6. Их емкость составляет 8 Гбайт, а пропуская способность - 448 Гбайт/с. После анонса SK Hynix можно ожидать скорого выпуска новых продуктов на базе модулей HBM2E, которые будут отличаться от прежних удвоением емкости памяти и одновременным ростом производительности.
Ранее модули памяти HBM2 можно было встретить на карте AMD RX Vega 56. Ее память общей емкостью 8 Гбайт была реализована в двух стеках, а пропускная способность составляла 410 Гбайт/с.
Отмечается, что HBM2 обеспечивает более высокую пропускную способность при меньшем расходе энергии и существенно меньших размерах по сравнению с DDR4 или GDDR5. Главное преимущество HBM2 достигается путём объединения в стек до восьми интегральных схем DRAM (включая опциональную базовую схему с контроллером памяти).
Технология HBM2 была стандартизирована JEDEC в 2016 году. Благодаря высокой плотности компоновки она позволяет производителям разрабатывать невероятно быстро работающее оборудование. Однако на массовом потребительском рынке память HBM2 не смогла достичь большой популярности. Поэтому сегодня главным направлением для будущих внедрений рассматривают, прежде всего, решения для центров обработки данных, а также создание графических подсистем. Благодаря новым параметрам задержки, пропускной способности и компактным размерам память HBM2 рассматривается как идеальный вариант для создания высокопроизводительных ускорителей, вычислительных модулей AI и FPGA.
Новое решение SK Hynix позволяет объединить до восьми стековых чипов по 16 Гбайт с использованием технологии сквозных кремниевых межсоединений (Through Silicon Via, TSV) и микроконтактных выводов. Именно благодаря этому, достигается удвоение производительности по сравнению с прежними модулями памяти HBM2 SK Hynix.
Наиболее производительной видеокартой потребительского уровня, использующей память типа HBM, до сих пор была AMD Radeon VII. Ее пропускная способность составляет 1024 Гбайт/с. При переходе на новую память SK Hynix HBM2E пропускная способность такой видеокарты возрастет до 1840 Гбайт/с, обеспечивая прирост производительности почти на 80%. Благодаря переходу на использование 16 Гбайт модулей HBM2E, на той же видеокарта AMD Radeon VII удастся получить 4-кратный рост емкости видеопамяти VRAM - с нынешних 16 Гбайт до 64 Гбайт.
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