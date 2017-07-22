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Facebook, YouTube и Twitter впервые выразили готовность подчиниться цензурным правилам ЕС

03 июля 2020, 09:07


Facebook, YouTube и Twitter впервые выразили совместную готовность подчиняться цензурным правилам Евросоюза. Их устанавливает соответствующее подразделение Еврокомиссии, они распространяются на выбор публично публикуемого контента. Однако прежде они рассматривались как обязательные для зарегистрированных СМИ. Онлайн-платформы рассматривали их как рекомендательные, но не придерживались этих правил.

Поправки к Директиве Еврокомиссии об аудиовизуальных медиа-услугах (Audiovisual Media Services Directive) были приняты в 2018 году. Они были частично связаны с лоббированием вещательных компаний, которые хотели, чтобы медиа-рынок в ЕС был выстроен по единым правилам, и чтобы онлайн-платформы имели те же обязательства при выборе публикуемого материала, что и традиционные медиа-компании.

Поправки были направлены на сохранение управляемости публикуемой информации, созданию препятствий к публикации фейкового и недостоверного контента. Единые правила рассматривались также как способ для обеспечения равных условий для конкуренции различных СМИ - традиционных и онлайновых.

Facebook, YouTube и Twitter впервые выразили готовность подчиниться цензурным правилам Евросоюза


Еврокомиссия заявила тогда, что онлайновые системы публикации контента должны также обеспечивать защиту пользователей от разжигания ненависти и препятствовать доступу несовершеннолетних к вредоносному контенту. Также отмечалось, что онлайн-платформы должны принять меры против появления подобного контента на своих ресурсах.

Речь шла, прежде всего, о том, что должны проставляться соответствующие метки при публикации материалов, которые разжигают насилие, ненависть и терроризм. Они будут информировать пользователей об ущербе, который может быть нанесен при просмотре. К той же категории материалов, подлежащих маркировке, относилась также реклама и информация о продуктах в детских программах.




Руководящие принципы Еврокомиссии рассматривались до сих пор как необязательные для применения в отношении к социальным платформам. В то же время, вводился переходный период на принятие новых правил. Их применение в странах ЕС должно начаться не позднее 19 сентября этого года.

Новые правила также коснутся услуг размещения видео по запросу, которые предоставляют Netflix и Amazon Prime. Сообщается, что не менее 30% содержимого каталогов для европейского рынка из этих источников должны быть промаркированы.



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