Компания Motorola тихо, без фанфар объявила о выпуске новой модели смартфона среднего класса Motorola One Fusion. Он представляет собой упрощенную, менее мощную версию уже анонсированной флагманской модели Motorola One Fusion+.
Несмотря на «тихий» запуск, модель Motorola One Fusion получилась достойной. У нее 6,5 дюймовый дисплей с разрешением HD+. Фронтальная селфи-камера размещена в центре экрана в каплевидном вырезе и имеет разрешение 8 Мп.
Аппаратная начинка выстроена на базе процессора Snapdragon 710. Хотя этот процессор и был выпущен еще два года назад, он до сих пор сохранил достойную скорость работы, а в сочетании с 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт расширяемой памяти эта SoC выглядит солидно.
На задней панели телефона расположены четыре камеры - основная на 48 Мп, сверхширокоугольная на 8 Мп, макрокамера на 5 Мп и датчик глубины 2 Мп. Там же размещен сканер отпечатков пальцев, а на его боковой грани имеется специальная кнопка для вызова Google Assistant.
Внутри Motorola One Fusion размещен мощный аккумулятором на 5000 мАч. Длительное время работы - традиционная фича смартфонов Motorola. Новая модель не подвела: она обеспечивает до двух дней автономной работы, как сообщает вендор. К сожалению, упоминания о поддержке быстрой зарядки нет.
Телефон работает под управлением Android 10 и новым пользовательским интерфейсом Motorola My UX.
Аппарат уже запущен в продажу в Латинской Америке по цене 250 долларов. Скоро, в августе, он будет продаваться в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Когда он доедет до России, пока не сообщается.
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