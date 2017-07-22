В прошлом году Microsoft анонсировала два своих устройства с двумя экранами - это Surface Neo и Surface Duo. В продаже они пока не появились, а релиз Surface Neo и вовсе перенесли на неопределенный срок. Что касается Surface Duo, то он должен появиться уже в скором времени.
На самом деле, детали о Surface Duo продолжают всплывать в интернете по мере приближения запуска устройства. Последняя из таких утечек, это фотография директора по продуктам Microsoft Паноса Паная с предстоящим устройством в руках. Судя по общему изображению, устройство, похоже, немного отличается от того, что компания продемонстрировала в качестве прототипа в прошлом году. Публикация такого фото - это явный намек Microsoft на скорый запуск устройства. Однако, точная дата выхода пока не известна.
В прошлых утечках говорилось о том, что Microsoft Surface Duo будет оснащен двумя одинаковыми 5,6-дюймовыми AMOLED-дисплеями с соотношением сторон 4:3 и разрешением 1800 x 1350 пикселей. Под капотом, скорее всего, будет трудиться чипсет Snapdragon 865 с 6 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Он будет оснащен 11-мегапиксельным датчиком камеры и сканером отпечатков пальцев, а емкость аккумулятора составит 3460 мАч.
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