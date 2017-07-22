Производство Apple в Индии встало из-за конфликта с Китаем
03 июля 2020, 12:25
На фоне продолжающейся напряженности, связанной с вопросом о границе Индии и Китая, индийское правительство недавно запретило 59 китайских приложений , в том числе такие, как TikTok, CamScanner, ShareIt и другие. Теперь же сообщается, что индийское правительство также блокирует поставки, поступающие в страну из Китая. Это отражается на таких производителях, как Apple.
Согласно сообщениям из Индии, производство Apple в этой стране приостановлено из-за блокировок поставок комплектующих из Китая. Лоббистская группа, представляющая базирующиеся в США компании в Индии, написала министру торговли Индии, что задержка поставок не дает компаниям нормально вести бизнес в стране.
В частности с разными проблемами столкнулась Foxconn, которая является контрактным производителем Apple. Компания сообщила, что не получает поставки комплектующих для двух своих заводов в Индии. Сотрудники производств из-за этого остались без работы.
В порту Ченнаи застряло более 150 партий с компонентами для смартфонов и другими комплектующими, который предназначались для Foxconn. Два подразделения Foxconn в Тамилнаде и Андхра-Прадеше также собирают смартфоны Xiaomi вместе с iPhone Apple.
Apple начала производство iPhone на индийском рынке с оригинального iPhone SE и теперь также производит iPhone XR в стране. Это удерживает Apple от изрядного налога на импорт и позволяет предлагать свои телефоны по сравнительно более низкой цене. Недавняя эскалация конфликта между Китаем и Индией в связи с спором из-за приграничных территорий испортила и без того неидеальные отношения двух стран и сейчас сложно предположить насколько затянется противостояние двух держав, и как оно отразится на крупных международных компаниях, работающих по обе стороны границы.
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