РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Производство Apple в Индии встало из-за конфликта с Китаем

03 июля 2020, 12:25


На фоне продолжающейся напряженности, связанной с вопросом о границе Индии и Китая, индийское правительство недавно запретило 59 китайских приложений , в том числе такие, как TikTok, CamScanner, ShareIt и другие. Теперь же сообщается, что индийское правительство также блокирует поставки, поступающие в страну из Китая. Это отражается на таких производителях, как Apple.

Производство Apple в Индии встало из-за конфликта с Китаем


Согласно сообщениям из Индии, производство Apple в этой стране приостановлено из-за блокировок поставок комплектующих из Китая. Лоббистская группа, представляющая базирующиеся в США компании в Индии, написала министру торговли Индии, что задержка поставок не дает компаниям нормально вести бизнес в стране.



В частности с разными проблемами столкнулась Foxconn, которая является контрактным производителем Apple. Компания сообщила, что не получает поставки комплектующих для двух своих заводов в Индии. Сотрудники производств из-за этого остались без работы.

В порту Ченнаи застряло более 150 партий с компонентами для смартфонов и другими комплектующими, который предназначались для Foxconn. Два подразделения Foxconn в Тамилнаде и Андхра-Прадеше также собирают смартфоны Xiaomi вместе с iPhone Apple.

Apple начала производство iPhone на индийском рынке с оригинального iPhone SE и теперь также производит iPhone XR в стране. Это удерживает Apple от изрядного налога на импорт и позволяет предлагать свои телефоны по сравнительно более низкой цене. Недавняя эскалация конфликта между Китаем и Индией в связи с спором из-за приграничных территорий испортила и без того неидеальные отношения двух стран и сейчас сложно предположить насколько затянется противостояние двух держав, и как оно отразится на крупных международных компаниях, работающих по обе стороны границы.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Vivo строит в Китае гигантский офис на 5800 сотрудников
  • Huawei строит в Кембридже исследовательский центр за 1,25 миллиарда долларов
  • Трем экс-сотрудникам Micron дали реальные сроки за коммерческий шпионаж
  • DigiTimes: новый десант продуктов Apple можно ждать во «второй половине» 2020 года
  • Computex 2020 все таки не состоится

    • предыдущая новость
    Директор Microsoft по продуктам сфотографировался с Surface Duo в руках

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Новые выгодные предложения Cdkeysales: Windows 10 Pro 2 PC 1494 руб, Office2019 Pro - 2525 руб Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Silicon Power Bolt B80 512GB: обзор и тест необычного портативного SSD Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка
    Новые выгодные предложения Cdkeysales Лучший процессор для игр Лучшая материнская плата Обзор Silicon Power Bolt B80 512GB Лучший бюджетный процессор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 июля, 2020

    Производство Apple в Индии встало из-за конфликта с Китаем

    Директор Microsoft по продуктам сфотографировался с Surface Duo в руках

    Motorola One Fusion с 6,5-дюймовым дисплеем получил невероятно мощный аккумулятор на 5000 мАч

    Facebook, YouTube и Twitter впервые выразили готовность подчиниться цензурным правилам ЕС

    SK Hynix объявила о начале серийного производства сверхбыстрых модулей памяти HBM2E

    2 июля, 2020

    Новый умный 65-дюймовый телевизор Xiaomi работает на чипсете от MediaTek

    MediaTek представила флагманский чипсет для умных телевизоров

    Honor представил громадный Honor X10 Max с 7,09-дюймовым дисплеем

    В линейке Comet Lake-S обнаружили «тайную» модель Intel Core i9-10910, созданную специально для Apple

    Анонс Honor 30 Youth Edition: доступный смартфон с отличным экраном и поддержкой 5G

    Samsung выпустила стерилизатор смартфона с функцией беспроводной зарядки

    Google прекращает поставки Pixel 3a в свои магазины: Google Pixel 4a на подходе?

    Слухи: комплект игровых паков для AMD Ryzen и Radeon раскрыт: Creed Valhalla, Godfall и Shadowlands

    Анонс Amazfit Zenbuds: беспроводные наушники для крепкого сна

    30 июня, 2020

    Qualcomm представила новые чипсеты для носимых устройств

    Продажи SSD GOODRAM IRDM ULTIMATE X стартовали в России

    Слухи: первый 5G-смартфон Motorola будет бюджетным

    Анонс ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC: премиальная видеокарта с тремя вентиляторами

    Vivo строит в Китае гигантский офис на 5800 сотрудников

    TEAMGROUP представила игровой накопитель с аэрокосмической керамикой

    ССЫЛКИ