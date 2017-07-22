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ACT Fibernet переводит стандарт ШПД в Индии на скорость до 300 Мбит/с без повышения цены

05 июля 2020, 13:20



Индийская телекоммуникационная компания Atria Convergence Technologies, предлагающая оптоволоконные услуги домашнего доступа к Интернету под маркой «ACT Fibernet», обновила свои тарифные планы в стране, повысив их скорость до 300 Мбит/с. Обновленные планы предлагаются как существующим, так и новым клиентам в крупнейших городах Индиии - Дели, Бангалоре, Хайдарабаде и Ченнае.

Помимо повышения скоростей доступа в Интернет, новые планы предусматривают также рост пакета использования данных и новые правила для политики «добросовестного использования» (FUP). Например, план ACT Platinum Promo (14 долл.) предлагает увеличить скорость до 200 Мбит/с, план Diamond (18 долл.) - до 300 Мбит/с. Изменения вступили в силу с 1 июля, причем эксперты отмечают, что при переходе на новые тарифы клиентская плата остается прежней.

ACT Fibernet


Ситуация выглядит интересной в сравнении с российским рынком домашнего Интернет-доступа. До сих пор в крупных городах России предельным уровнем скорости считается 100 Мбит/с. Хотя предложения доступа на скоростях до 300 Мбит/с присутствуют на российском рынке, но граждане рассматривают их чаще всего как премиальный тариф по повышенной цене, а не как стандарт.




Пример ACT Fibernet показывает, что в мире уже наметился тренд на постепенный перевод населения на скорости доступа до 300 Мбит/с. Изменения коснутся даже многонаселенные страны с невысоким уровнем дохода основной части населения.

Растет также и месячный пакет данных, который доступен для загрузки клиентам. Так, обновленный план Platinum предлагает к использованию данные на скоростях 200 Мбит/с объемом до 1000 Гбайт, с последующим снижением до 1 Мбит/с. Что касается плана Diamond, то он предоставляет возможность получения на скоростях 300 Мбит/с до 1500 Гбайт данных с возможностью дополнительной покупки еще 1000 Гайт, доводя суммарный объем до 2500 Гбайт/мес.



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