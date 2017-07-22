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Huawei получила патент на накладную конструкцию зум-объективов для смартфона

05 июля 2020, 18:31


Компания Huawei запатентовала уникальную конструкцию, предусматривающую применение накладного блока из зум-камер для смартфона. Патент был получен через Бюро интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO).

Новая конструкция является шагом вперед в развитии объективов с перископической системой регулировки. Благодаря этому патенту, Huawei становится теперь бесспорным лидером в этом направлении.

Huawei получила патент на накладную съемную конструкцию для зум-объективов для смартфона


Huawei и раньше выпускал смартфоны, где применялся механизм перископического выдвижения объектива. Благодаря этому, компании удалось создать, например, модель Huawei P40 Pro Plus - единственного в мире смартфона с 10-кратным оптическим зумом.

Однако применение встроенного перископического механизма обладает существенным недостатком: производитель может установить только одну модель объектива. В то же время любой серьезный фотограф знает,что при реальной съемке желательно применять свой, наиболее подходящий объектив для каждой сцены или замысла, чтобы обеспечить профессиональный результат.




Чтобы реализовать новую «профессиональную» функцию, Huawei предлагает добавить к смартфону механизм перископического выдвижения объектива, который будет размещен на съемом модуле. При работе такой блок может быть присоединен к смартфону, после съемки он может быть удален. Это позволит выбрать для фотосъемки не только самый подходящий объектив, но также существенно нарастить длину выдвижения,благодаря отсутствию ограничений на толщину смартфона.

Huawei получила патент на накладную съемную конструкцию для зум-объективов для смартфона


Благодаря патенту, теперь у Huawei появляется возможность стать лидером в новой нише аксессуаров в виде съемных фотообъективов для смартфонов. Если обычная перископическая конструкция объектива отличается высокой компактностью, то новая патентуемая конструкция обеспечивает большой диапазон выбора оптического зума без необходимости перехода на цифровой зум.



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