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Тесты: Производительность графических ядер Xe Graphics при обработке изображений выше, чем у NVIDIA GeForce MX350

05 июля 2020, 20:58


Twitter-пользователи @TUM_APISAK и @_rogame обнаружили в сети результаты тестов, благодаря которым теперь можно больше узнать о достоинствах еще не выпущенных процессоров Intel Core 11-го поколения, оснащенных новыми EU-блоками Xe Graphics. Эти процессоры станут преемником моделей процессоров Intel Ice Lake. Они предназначены для оснащения будущих мобильных устройств с низким энергопотреблением. Ожидается, что производительность графической подсистемы новой серии процессоров будет примерно вдвое быстрей по сравнению с существующей графикой Ice Lake.

В обнаруженных документах тестах приведены результаты прогона по стандартным графическим тестам. В сравнении участвуют SKU Tiger Lake и видеокарта NVIDIA GeForce MX 350.

Напомним, в процессорах Intel Tiger Lake впервые будет реализована новые архитектурные решения с использованием технологии Willow Cove на базе 10-нм техпроцесса. Эти ядра созданы на дизайне Sunny Cove и ранее уже встречались в мобильных процессорах Ice Lake. В 2020 году на их базе будут выпущены процессоры Xeon линейки Ice Lake, а также новые процессоры Intel Core 11-го поколения.

Первоначально согласно планам, интегрированная графика ядер Willow Cove должна была появиться на 10-нм процессорах Tiger Lake в виде 96 исполнительных блоков (EU). Однако на первых моделях Intel урезала их потенциал до размещения только 32 EU.

Однако новая модель Intel относится уже к модели с полновесной интегрированной графикой. Обнаруженный в тестах процессор Intel Core i7-1165G7 оснащен 96 EU-блоками Xe Graphics. Для сравнения показаны результаты, которые демонстрирует на аналогичных тестах графическая плата NVIDIA GeForce MX350.

Раскрыты результаты тестов новых ядер Xe Graphics в сравнении с графической платой NVIDIA GeForce MX350

Сравнение результатов графических тестов между процессором Intel Core i7-1165G7, оснащенного 96 EU-блоками Xe Graphics, и графической платой NVIDIA GeForce MX350.


По результатам тестов видно, что на операциях расчета приближённых значений градиента яркости изображения (тест Собеля/ Sobel) и оценки глубины резкости изображаемого пространства (Depth of Field) обе сравниваемые системы практически не отличаются друг от друга по производительности.




В то же время встроенная графика Intel Core i7-1165G7 имеет существенное преимущество на тестах Gaussian Blur, связанных с обработкой изображений на размытие по Гауссу. Этот эффект широко используется в графических программах и обычно применяется для уменьшения шума в изображении и для повышения его детализации.

Однако графическая плата NVIDIA GeForce MX350 обладает бесспорным преимуществом в тестах на скорость расчета физики перемещений элементов (Particle Physics). Эта функция имеет существенное значение для детализации сцен в игровых программах.

По остальным тестам встроенная графика Intel Core i7-1165G7 также демонстрировала небольшое преимущество перед графической платой NVIDIA GeForce MX350, но это преимущество не было подавляющим.

В частности, небольшой рост производительности в случае применения EU-блоков Xe Graphics проявился в тестах Histogram Equalization, связанных с применением оценки гистограммы для обработки контрастности изображения, в тестах на скорость обработки снимков для выявления лиц (Face Detection), а также в тестах SFFT (Sparse Fast Fourier Transform) - особой разновидности преобразования Фурье (оконное преобразование), используемого для улучшения частотного спектра на разрыве границ.



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