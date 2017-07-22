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Новая веха в развитии умных вещей: Xiaomi представила умный унитаз

06 июля 2020, 08:57




Xiaomi запустила Jenner XS - это полностью автоматический смарт-туалет. Умные вещи уже становятся обыденностью в жизни человека, а Xiaomi на этом рынке чувствует себя довольно хорошо, выпуская продукты самого разного толка. Вот очередь дошла и до унитаза.

умный унитаз от Xiaomi


Умный унитаз от Xiaomi можно регулировать по высоте, чтобы пользователю было удобно. Таким образом, даже дети с ростом около 90 см могут пользоваться туалетом без дополнительных накладок. Это также очень удобно и для взрослых людей, поскольку позволяет им пользоваться унитазом в максимально удобной позе.

умный унитаз от Xiaomi


Новинка имеет несколько различных функций смыва, а после очистки включается функция подачи теплого воздуха, что освежает воздух в туалете. Крышка в форме раскладушки поднимается автоматически, когда кто-то приближается к унитазу, так что пользователю даже не нужно нагибаться, чтобы поднять крышку. Крышка также автоматически закрывается, когда пользователь выходит из туалета. Сиденье для унитаза имеет пять режимов регулировки температуры, что сделает туалет удобным при использовании в зимнее время.

умный унитаз от Xiaomi


Цена на Jenner XS начинается с $665 (48 000 руб.) и заканчивается $806 (57 000 руб.). Умный туалет доступен в шести цветовых вариантах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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