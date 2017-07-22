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Игровая консоль Atari VCS 800 уже доступна для предзаказа за $390

06 июля 2020, 10:20




О начале работ над игровой консолью Atari VCS 800 было объявлено еще в 2018 году, однако с тех пор разработчики сталкивались с различными проблемами, из-за которых выход новой консоли постоянно переносился. Однако, похоже, что свет в конце туннеля для Atari VCS 800 все-таки забрезжил.

Atari VCS 800


На днях консоль стала доступна для предзаказа на GameStop или Walmart. Новинка доступна только как часть пакета, включающего в себя саму консоль, беспроводной классический джойстик, современный контроллер и бесплатную копию Atari Vault из 100 классических аркадных и консольных игр. Пакет оценивается в $390 (27 000 руб.).

Atari VCS 800


Консоль оснащена кастомным гибридным процессором AMD Raven Ridge с графикой Vega 3 в паре с 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и 32 ГБ встроенной флэш-памяти eMMC. Устройство работает под управлением пользовательской ОС Linux, но также поддерживает Linux, Windows, Steam OS или Chrome OS при загрузке с внешнего диска. Новинка поддерживает подключение 802.11 b/g/n Wi-Fi и Bluetooth 4.0. На борту также есть порт HDMI 2.0, гигабитный порт Ethernet и USB 3.1.

Atari VCS 800


В планах разработчиков и выход менее мощной консоли - Atari VCS 400. Она будет оснащена 4 ГБ оперативной памяти и будет стоить около $250 (18 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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