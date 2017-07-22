Легендарный и аристократичный Marshall выпустил «народный» Bluetooth-динамик Emberton за $150
06 июля 2020, 10:36
Легендарная английская компания по производству музыкальных звуковых усилителей и акустических систем Marshall выпустила Bluetooth-динамик Emberton под собственным брендом. Это - самая дешевая модель в ее линейке.
Если эта новость показалась вам странной, необходимо отметить кое-что важное, чтобы объяснить значимость произошедшего.
Для начала стоит упомянуть, что компания Marshall Amplification была основана в 1962 году, на заре развития британской поп-музыки. Для многих это Beatles, Rolling Stones и другие. Уже в первый же год своего существования компания выпустила первый в истории индустрии музыкальных инструментов гитарный кабинет 4х12". С тех пор Marshall стала своеобразным Louis Vuitton для музыкальной поп-индустрии.
Сегодня Marshall - это один из самых популярных брендов в музыкальной индустрии. Если вы пришли на рок-концерт и не увидели там массивные колонки с культовым логотипом Marshall на сцене, значит вас обманули: это не топовый исполнитель или попались фальшивые организаторы, которые завезли не аппаратуру, а подделку.
Как и принято у законодателя моды, Marshall не торопится переходить на новые типы оборудования, тщательно отбирая то, чтобы соответствовать высокому стандарту «настоящей акустики». В то же время, даже им приходится следовать за общемировыми трендами. Это привело к тому, что с 2014 года компания стала производить наушники и гарнитуры, а в 2015 году Marshall вышла на рынок мобильных телефонов, выпустив смартфон Marshall London.
Сегодня Marshall продает только акустику самого высокого качества по очень высоким ценам. Это объясняется большими затратами на ее разработку и штат высококвалифицированных мастеров, а также большими затратами на оценку того, что такое «настоящее качество» и развитие мирового рынка выысокопрофессионального оборудования.
В то же время, Marshall придерживается концепции, что для потоковой передачи музыки не подходит телефон: прослушивание через него неспособно удовлетворить уважающего себя джентльмена. Поэтому в линейке Marshall есть только премиальные модели Bluetooth-динамиков, но их цена всегда зашкаливает. Встретить Marshall в России можно, но только в самых дорогих домах.
Но вернемся к новости. Как уже было сказано, у Marshall уже есть обширная линейка Bluetooth-колонок, и теперь она пополнилась еще одной моделью - Marshall Emberton. Ее главное отличие от собратьев по портфолио бренда - это цена и портативность.
Сначала о портативности. У Marshall уже было несколько портативных динамиков, но даже самый маленький из них, модель Stockwell II, был недостаточно маленьким, чтобы его можно было легко положить в сумку и носить с собой. Новая модель Emberton значительно меньше, хотя и весит около 1,5 кг. Знатоки поймут: качество требует жертв, поэтому снижение веса - самый сложный вопрос для акустики.
Что касается дизайна, то с этим у модели Emberton все в порядке. По-прежнему на передней панели красуется логотип Marshall и металлическая сетка. Это отличный маркетинговый ход: все знающие сразу оценят, увидев модель в работе.
Но самое важное - это звук. По заявлению производителя, звук Emberton не разочарует. Он обеспечивает полный и насыщенный объемный звук во все стороны (360°) благодаря установке специальной сетки на задней панели. Звук получается достаточно громким и мощным, чтобы понравиться каждому.
Время автономной работы гаджета также достаточно хорошее - более 20 часов воспроизведения и быстрая зарядка через USB Type-C. Для того, чтобы обеспечить 5 часов непрерывного музыкального звучания, достаточно зарядить гаджет в течение всего 20 минут. Для большинства моделей других производителей такая «скорострельность» недоступна.
Но есть одна особенность. Одни воспринимают ее как достоинство, другие - как недостаток. Это отсутствие микрофона. Поэтому позвонить через Emberton не получится. Однако вы будете всегда на 100% уверены, что вас никто никогда не подслушает.
Теперь о цене. Marshall Emberton стоит $150 - это на $20 дешевле, чем стоит модель Stockwell II. Для многих эта цена покажется завышенной, хотя это самая «народная» цена в линейке Bluetooth-динамиков Marshall.
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