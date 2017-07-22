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Распаковка и тестирование Chuwi LarkBox: мини-компьютер весом 127 грамм

06 июля 2020, 11:32


На правах рекламы.

Китайский производитель ноутбуков и планшетов Chuwi в июне запустил на Indiegogo «самый маленький компьютер в мире» под названием Chuwi Larkbox. Эта коробочка стоимостью всего $155 оказалась чрезвычайно популярной и уже успела собрать свыше 500 тысяч долларов от более чем 3000 человек.

Распаковка и тестирование Chuwi LarkBox

Корпус LarkBox, зарядный адаптер и крепление VESA


На передней панели есть кнопка питания. На боковой стороне - слот для карты MicroSD и 3,5-мм разъём для наушников.

Распаковка и тестирование Chuwi LarkBox

Распаковка и тестирование Chuwi LarkBox


На задней панели расположены порты USB Type-A (x2), USB Type-C и HDMI.

Распаковка и тестирование Chuwi LarkBox


Внизу находится отверстие винта для крепления VESA, SSD M.2 и маркировка Intel Celeron.

Распаковка и тестирование Chuwi LarkBox


Фактический вес устройства - 127 грамм.

Распаковка и тестирование Chuwi LarkBox


Технические характеристики Larbox выглядят следующим образом:

ОС: Windows10 Home / Linux
Процессор: Intel Celeron J4115
GPU: UHD Graphics 600
Оперативная память: 6 Гбайт LPDDR4
Накопитель: 128 Гбайт eMMC
Размеры: 61x61x43 мм
Вес: 127 г.
Wi-Fi: 802.11 a /ac/b/g/n (2,4 ГГц/5 ГГц)
Bluetooth: 5.1
Интерфейс: USB-A 3.0 х2, HDMI, Type-C (зарядка), Micro SD (128 Гбайт), 3,5 мм разъём для наушников
Расширение (не входит в комплект): M.2 2242, SATA SSD (до 2 Тбайт)

Распаковка и тестирование Chuwi LarkBox


Процессор мини-ПК набрал 489 баллов в стандартном бенчмарке CINEBENCH R20. Это на 20% выше, чем Celeron N4100, обычно устанавливаемый в современных энергосберегающих ПК.

Распаковка и тестирование Chuwi LarkBox


Его результаты в PCMark превысили 1500 баллов, тогда как некоторые модели N4100 набирают в нём меньше 1000 баллов.

Распаковка и тестирование Chuwi LarkBox


Наконец, CrystalDiskMark, который измеряет скорость чтения / записи внутренней памяти - память eMMC отлично показала себя в работе, обеспечив скорость 300 Мбайт/с, в то время как память многих моделей мини-ПК имеет немного меньшую скорость работы.

Chuwi LarkBox - это сверхлегкий, ультракомпактный ПК стоимостью $155. Использование в нём процессора Celeron J4115 заметно увеличило производительность мини-ПК, сделав его весьма интересным решением. ПК отлично справляется с лёгкими программами и играми, отличаясь отличной скоростью работы и удобством использования. Larkbox уже доступен на краудфандинговой платформе Indiegogo. Выпуск мини-ПК запланирован на 8 сентября.



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