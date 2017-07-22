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Samsung Galaxy Fold 2 получит поддержку 5G и беспроводную зарядку мощностью 25 Вт

06 июля 2020, 12:30


Поклонники Samsung с нетерпением ждут второй итерации складного Galaxy Fold. Смартфон должен появиться 5 августа, и еще одним подтверждением его скоро выхода стала сертификация продукта в 3C. Согласно данным организации, смартфон получит поддержку 5G и беспроводной зарядки мощностью 25 Вт.

Samsung Galaxy Fold 2


Ранее утечки, связанные с Samsung Galaxy Fold 2, показали, что смартфон будет поставляться с 7,7-дюймовым гибким дисплеем. Ожидается, что экран будет иметь разрешение 2213 x 1689 пикселей и соотношение сторон 11,8:9 вместе с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Более крупным будет и внешний экран - 6,23 дюйма.




Под капотом устройства будет чипсет Qualcomm Snapdragon 865 или более новый, но еще не анонсированный Snapdragon 865 Plus, а также до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Камера флагмана должна быть тройной и будет состоять из 64-мегапиксельного основного сенсора, а также двух датчиков на 16 и 12 мегапикселей. Аккумулятор получит емкость 4365 мАч.

Ожидается, что смартфон представят 5 августа на мероприятии, где также анонсируют Galaxy Note 20 и Galaxy Watch 3.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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