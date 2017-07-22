Геймерский смартфон Lenovo Legion Gaming будет передавать необычные ощущения игрового участия
06 июля 2020, 12:45
В рамках подготовки к выпуску своего первого игрового смартфона компания Lenovo опубликовала первый тизер по будущей модели. Уже известно, что будущая модель получила название «Legion Gaming Phone» и внутри нее будет установлен уникальный, двунаправленный вибромотор uEngine, который, по заверениям разработчика, позволит создать непередаваемые ощущения для гейминга. Запуск новой модели должен состояться совсем скоро, в июле.
Первые сведения о необычном гаджете появились еще месяц назад. Тогда стало известно, что первый игровой смартфон Lenovo будет работать на процессоре Snapdragon 865 и будет оснащен всем, чтобы выдержать «игровой накал любой разрушительной силы». Упоминались установка «арктической» системы охлаждения и поддержка зарядки с высокой мощностью 90 Вт. Благодаря такому оснащению для полной зарядки 5000-мАч аккумулятора смартфона Legion Gaming Phone потребуется не более 30 минут.
В игровом смартфоне будет установлена оперативная память LPDRR5, использован накопитель UFS 3.0. Экран будет иметь разрешение Full HD+, частота его обновления составит 144 Гц, частотой опроса экранных датчиков будет достигать 270 Гц.
Экран будет максимально приспособлен для игр и не будет содержать отвлекающих или мешающих элементов вроде выреза для селфи-камеры. На боковом торце появится дополнительный разъем USB-C для зарядки.
Тыльная камера будет представлена двумя сенсорами. Особо отмечалось, что устройство будет оснащено мощными стереодинамиками.
Первый тизер будущего смартфона представил генеральный директор Lenovo Mobile China Чэнь Цзинь. Он рассказал о планах по выпуску ограниченной партии геймерских смартфонов, которые будут настроены специально под настоящих геймеров-фанатов. Подробности будут объявлены позднее.
Самое интересное, что сюжет тизера состоял в распаковке официальной коробки будущего игрового смартфона Legion Gaming Phone, но внутри оказался не будущий образец, а уже выпущенная модель Lenovo Z6 Pro - флагманский смартфон прошлого года. Поэтому интрига о дизайне Legion Gaming Phone сохранилась.
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