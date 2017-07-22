Игровые карты NVIDIA RTX 30 будут выпускаться на базе 8-нм технологии Samsung взамен 7-нм TSMC
06 июля 2020, 13:21
Приближение даты анонса NVIDIA GPU нового поколения, намеченного на август, продолжает будоражить умы энтузиастов. Какие технологические новинки можно ожидать у новых моделей?
Американская компания уже объявляла, что намерена в сентябре выпустить видеокарты серии GeForce RTX 30 на базе чипов Ampere. Ранее сообщалось, что новые GPU будут использовать полупроводниковые узлы, выпущенные на базе 7-нм технологии TSMC. В то же время, параллельно ходили слухи, что NVIDIA также рассматривает возможность по привлечению конкурента, компании Samsung, которая могла бы выпускать аппаратные компоненты на базе собственных технологий. Сначала упоминалось об использовании узлов, базирующихся на 10 нм техпроцессе, затем поползли слухи, что Samsung может применить и 8 нм техпроцесс.
Самые последние слухи указывают на то, что NVIDIA действительно планирует сделать ставку на применение 8-нм техпроцесса Samsung, чтобы использовать его производственные мощности для выпуска новых видеокарт серии RTX 30.
Возникает вопрос: неужели Samsung отодвинула на второй план TSMC, обладающую более современной 7-нм технологией?
Известно, что топовый графический тензорный процессор Nvidia Ampere A100 выстроен на базе процессорных узлов, выпускаемых по 7-нм технологии TSMC. В этом нет сомнений. Однако это не означает, что NVIDIA готова применять те же технологии TSMC при выпуске своих игровых плат. По имеющимся слухам, игровые графические карты NVIDIA следующего поколения будут выстроены «на 100%» на базе 8 нм технологии Samsung.
Многие связывают такое решение NVIDIA с тем, что Samsung якобы продает свои кремниевые пластины по более низкой цене, чем TSMC. Однако это не означает, что NVIDIA планирует отказаться от сотрудничества с TSMC ради Samsung.
По всей видимости, NVIDIA планирует придерживаться традиционной тактики, которую она неоднократно применяла при выпуске предыдущих продуктов. Например, при выпуске карт серии GTX 10 привлекался Samsung для создания одних элементов, а TSMC для других. Теперь есть все основания предположить, что NVIDIA готова привлекала Samsung для выпуска младших моделей новых продуктов серии NVIDIA RTX 30, а TSMC - для выпуска своих SKU более высокого уровня.
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