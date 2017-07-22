Samsung Galaxy M41 с феноменально емкой батареей на 6800 мАч все-таки появится на свет
06 июля 2020, 14:47
Смартфон Samsung Galaxy M41 с феноменально емкой батареей, похоже, все-таки появится на свет. В открытой базе данных Центра сертификации 3C в Китае появилась запись о размещенной там заявки на сертификацию новой литий-ионной батареи. Модель представлена под номером EB-BM415ABY.
В спецификации модели указаны характеристики батареи. Ее емкость составляет 6800 мАч, выходное напряжение 4,43 В. Предположительно, компания может поставить это изделие в комплекте с зарядным устройством на 15 Вт.
Эта информация моментально возродила слухи о возврате Samsung к идее по выпуску смартфона Galaxy M41, от которых когда-то решено было отказаться. В прежних сообщениях указывалось, что будущее устройство будет иметь емкую батарею на 6800 мАч.
Отметим, что 6800 мАч - это почти вдвое больше, чем у предшественника смартфона - модели Galaxy M40. У нее был аккумулятор на 3500 мАч. По этим характеристикам новая модель также сильно превосходит и большинство других смартфонов среднего класса, которые существуют в этом сегменте. В чем секрет такого выбора Samsung пока остается для многих тайной.
Samsung Galaxy M40
Интересно и странно также то, что ранее появлялись сообщения, что якобы уже выпущенный Galaxy M41 имел батарею емкостью всего 3500 мАч. Однако потом все сошлись, что речь шла о модели Galaxy M40, выпущенный год назад.
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