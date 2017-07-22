Huawei сделала свою собственную линию 7-нм процессоров ARM v8 на основе Kunpeng. Эти чипы производит "дочка" Huawei - компания HiSilicon, а сам процессор имеет 64 ядра и предназначен для серверов. Однако на днях стало известно, что некоторые из этих чипов планируется использовать для настольных компьютеров потребительского класса. Известный китайские YouTube-канал недавно приобрел и рассмотрел настольный ПК от Huawei.
YouTube-канал под названием 二斤自制, который, по-видимому, купил и рассмотрел ПК Huawei с 8-ядерным процессором 7-нм Kunpeng 920 ARM V8. Эта система работает на материнской плате настольного компьютераHuawei D920S10 и предлагает нам первый взгляд на предстоящую линейку настольных компьютеров, которую китайский технологический гигант вскоре предложит, отмечая свой выход на рынок настольных ПК.
Глядя на видео, кажется, что система Huawei ограничена только 64-битной операционной системой UOS, которая была сделана в Китае. Это модифицированная версия Linux, с системой, поддерживающей разрешение 4K при частоте обновления 60 Гц через видеокарту Yeston RX550.
Примечательно, что авторам канала пришлось заплатить дополнительные 800 юаней (примерно 115 долларов США), чтобы получить доступ к магазину приложений. К сожалению, кажется, что в нем не хватает многих базовых приложений, таких как Adobe, которые могут быть необходимы в профессиональных областях.
Ютубер купил систему за 7500 юаней (примерно 1060 долларов США). Материнская плата Huawei D920S10 имела 4 слота DIMM, но только с 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, распределенной по двум DIMM. Восьмиядерный процессор не поддерживает многопоточность. В то время как чип поддерживает PCIe 4.0, материнская плата имеет только три слота PCIe 3.0, доступных, с основными опциями подключения и портами.