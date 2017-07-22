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Итальянские эксперты научили 90 кг робота Spot переходить реку по планке шириной всего 6 см

06 июля 2020, 15:35


Созданный в США в исследовательской лаборатории Boston Dynamics робот Spot является сегодня, пожалуй, самым популярным четвероногим автоматическим устройством с ИИ, который уже активно применяется во многих отраслях. Однако исследователи продолжают развивать его возможности, создают новые роботизированные контроллеры, обучают новым навыкам, которые ранее отсутствовали в его арсенале.

Примером новой разработки стала система контроля движения роботом Spot, реализованная в виде специализированного контроллера. Благодаря ей, Spot научился балансировать на двух ногах.

Итальянские эксперты научили 90 кг робота Spot переходить реку по планке шириной всего 6 см


Но этот результат не остановил исследователей, и они стали развивать возможности своего контроллера. Теперь команда разработчиков сообщает, что обучила робота умению перемещаться по узкой планке, опираясь одномоментно только на две ноги.




Несмотря на то, что четвероногие роботы могут достигать впечатляющих умений, например, тянуть за собой самолет или взбираться на забор, проблема ходьбы по ограниченной в размерах дорожке до сих пор оставалась нерешенной. Роботы могли перемещаться только по довольно широкой поверхности. Применение контроллера, созданного в Итальянском технологическом институте (Instituto Italiano di Tecnologia, IIT), позволило ограничить линию перемещения шириной не более 6 см.



Отметим, что робот весит 90 кг. Это обеспечивает ему относительную устойчивость для балансировке.

Исследователи разместили в сети видео, где демонстрируют, как робот, оснащенный новым контроллером, поддерживает равновесие на двух ногах, даже когда его толкают в бок. Такой робот может балансировать на двух ногах вне зависимости от высоты. Его «не укачивает», поэтому он успешно справляется с заданиями, даже находясь на очень узком мостике на большой высоте.



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