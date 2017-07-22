Слухи: серия Redmi K40 выйдет в конце 2020 и получит чипсет Snapdragon 775
06 июля 2020, 16:05
Согласно последним сообщениям авторитетных инсайдеров, серия смартфонов Redmi K40 может быть представлена уже в четвертом квартале 2020 года. При этом смартфоны будут работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 775.
Если совсем недавняя утечка сообщала о том, что в скором времени будет объявлен смартфон Redmi K30 Ultra на чипсете Dimensity 1000+, то уже сегодняшние сообщения говоря о том, что сразу же после этой линейки продуктов на рынок выйдет серия Redmi K40 с базовой версией K40, запускаемой в 4-м квартале 2020 года, а его Pro-вариант будет запущен в первом квартале 2021 года.
Как уже упоминалось выше, Redmi K40 будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 775, а Redmi K40 Pro будет иметь под капотом SM8350 или Qualcomm Snapdragon 875.
Пока это всего лишь слухи, но ведь не бывает дыма без огня. Тем более когда речь касается китайских производителей смартфонов. Там любят подогревать интерес аудитории подобными вбросами дозированной информации.
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