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Ученые Гарварда разработали трансформируемую ткань STAT, позволяющую создать «тканного мягкого робота»

06 июля 2020, 17:15


Исследователи из Гарвардского института биологической инженерии Висса (Harvard's Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering), Школы инженерных и прикладных наук им. Джона А. Полсона (John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences), кафедры химии и химической биологии Гарвардского института (Department of Chemistry and Chemical Biology) разработали особую ткань, получившую название Smart Thermally Actuating Textile (STAT). Она состоит из сшитых между собой отсеков, представляющих собой плотно закрытые пакеты, наполненные внутри инженерной жидкостью Novec 7000.

Novec 7000 - это особая разновидность универсальных негорючих инженерных жидкостей Novec, имеющих высокий запас безопасности и позитивный экологический профиль. Поэтому она широко применяется для создания эффективных, инновационных, безопасных и экологичных аэрозолей или жидкостей, обладающих отличной совместимостью с материалами.

Ученые Гарварда создали трансформируемую ткань STAT, позволяющую создать «текстильного мягкого робота»


Одно из достоинств жидкости Novec 7000, которое использовали исследователи - это ее существенное (100-кратное) увеличение объема при нагревании и переходе из жидкости в газ. Благодаря этому свойству, исследователи научились управлять формой тканной конструкции путем нагревания специальных вшитых нитей. При нагреве отсеки увеличивают объем, при охлаждении Novec 7000 конденсируется обратно в жидкость и сдавливает ткань.




Исследователи вплетали электронно-проводящие посеребренные нити в материал, используя эти нити как нагреватель и сенсорный элемент в созданной ими «умной» ткани Smart Fabric. Управляя температурой и давлением внутри отсеков, они переводили Novec 7000 из жидкости в пар и обратно.



Благодаря встроенному контроллеру с обратной связью STAT такие роботизированные ткани можно прикреплять к внешним устройствам и заставлять их двигаться или менять свою форму путем модулирования давления воздушной среды внутри отсеков.

Команда исследователей из Гарварда планирует разработать на основе этой технологии «текстильного/тканного мягкого робота», который будет регулировать свою форму самостоятельно. Его формой можно будет также управлять и через систему нагрева датчиков.



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