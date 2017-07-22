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Слухи: Xiaomi работает над новой линейкой смартфонов

06 июля 2020, 18:01


Свежие новости из Китая говорят о том, что Xiaomi работает над двумя новыми смартфонами, которые выйдут в рамках одной серии продуктов Gauguin. Пока речь идет о двух моделях - базовой и pro.

Xiaomi работает над двумя смартфонами серии Gauguin


Несколько доказательств того, что смартфоны могут быть выпущены, исследователи обнаружили в коде ОС MIUI 12. Телефон Gauguin имеет номер модели J17, а Gauguin Pro - J17Pro. Оба телефона оснащены чипсетом Qualcomm. Модель J17, по слухам будет оснащена основным 64-мегапиксельным сенсором, а Pro-версия получит камеру с разрешением 108 мегапикселей.




При этом некоторые инсайдеры утверждают, что приведенная выше информация не совсем верна. Якобы, модели Gauguin и Gauguin Pro для китайского рынка получат 108-мегапиксельную камеру, а версии для индийского рынка - камеры с разрешением 64 мегапикселя.

Пока что все это на уровне слухов, так что относиться к этой информации стоит с долей скептицизма. Стоит дождаться более подробных утечек или информации из стана Xiaomi.



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