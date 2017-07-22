Apple получила патент на необычные стеклянные клавиши для клавиатур MacBook
06 июля 2020, 21:03
Компания Apple получила патент на новый необычный дизайн для клавиатур ноутбуков MacBook. Согласно его формуле, предлагается применять стеклянные клавиши, что сделает надписи на клавиатуре более долговечными и придаст им новый вид благодаря подсветке.
Патент на новую конструкцию клавиш клавиатур был подан в Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) в 2019 году. Чтобы реализовать новую формулу, Apple предлагает использовать прозрачные стеклянные колпачки взамен прежних, пластиковых. Формула патента указывает на то, что глифы (изображения букв или цифр) должны наноситься на внутренней стороне (снизу) клавиши, а не сверху, как это всегда делается.
Известно, что глифы, напечатанные снаружи клавишного колпачка, со временем изнашиваются. Перенос глифов внутрь стеклянных клавиш приведет к тому, что износ будет исключен, и клавиши будут выглядеть всегда как новые, в течение всего срока служба клавиатуры.
В патенте также упоминается, что подсветка тоже будет располагаться позади глифов, делая напечатанные символы более заметными. Если же дополнительно будет применяться двухцветная или RGB-подсветка светодиодами, то можно будет менять яркость и цвет клавишной панели.
Отмечается, что благодаря стеклянной основе клавишных колпачков и цветной подсветке, компания планирует развивать новые выразительные возможности в дизайне.
В то же время следует отметить, что уже на протяжении нескольких последних лет Apple применяет для клавиатурных клавиш butterfly-switch механику. Несмотря на замалчивание этой проблемы, в сети нередко встречаются сообщения о проблемах, с которыми сталкиваются пользователи при работе с такими клавиатурами. Решит ли эту проблему внедрение данного патента, не сообщается.
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