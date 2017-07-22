ASRock представила материнскую плату Rack W480M WS с сокетом LGA 1200, предназначенную для сборки рабочих станций в форм-факторе Micro-ATX. Эта плата должна очень понравиться тем, кому по вкусу консервативный дизайн материнки, выполненный в классическом виде с зеленой печатной платой и обычными ребристыми алюминиевыми радиаторами.
Основанная на чипсете Intel W480, плата поддерживает не только все процессоры 10-го поколения Intel Core "Comet Lake", но и процессоры серии Xeon W-1200, включая поддержку ECC-памяти. Плата комбинирует 24-контактный ATX и 8+4-контактные EPS-разъемы.
На борту платы: слоты PCI-Express 3.0 х16, открытый слот PCI-Express 3.0 x8 и открытый разъем PCI-Express 3.0 x4. Подключение для устройств хранения данных включает в себя M.2-2280 и восемь портов SATA 6 Гбит/с, один из которых имеет усиленную подачу питания для SATA DOM. Бортовое аудиорешение - ALC892.
Что касается сетевого подключение, то для этих целей есть два гигабитных порта Ethernet, управляемых контроллерам серии Intel i210. Также предусмотрено довольно много устаревших подключений, включая COM и SGPIO. Плата предлагает большое количество 4-контактных коннекторов ШИМ-вентиляторов, поэтому ее можно использовать в стоечном шасси 2U с серверной вентиляцией.
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