РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс ASRock Rack W480M WS: материнская плата для консервативных пользователей

07 июля 2020, 09:20




ASRock представила материнскую плату Rack W480M WS с сокетом LGA 1200, предназначенную для сборки рабочих станций в форм-факторе Micro-ATX. Эта плата должна очень понравиться тем, кому по вкусу консервативный дизайн материнки, выполненный в классическом виде с зеленой печатной платой и обычными ребристыми алюминиевыми радиаторами.

Анонс ASRock Rack W480M WS


Основанная на чипсете Intel W480, плата поддерживает не только все процессоры 10-го поколения Intel Core "Comet Lake", но и процессоры серии Xeon W-1200, включая поддержку ECC-памяти. Плата комбинирует 24-контактный ATX и 8+4-контактные EPS-разъемы.

Анонс ASRock Rack W480M WS


На борту платы: слоты PCI-Express 3.0 х16, открытый слот PCI-Express 3.0 x8 и открытый разъем PCI-Express 3.0 x4. Подключение для устройств хранения данных включает в себя M.2-2280 и восемь портов SATA 6 Гбит/с, один из которых имеет усиленную подачу питания для SATA DOM. Бортовое аудиорешение - ALC892.

Анонс ASRock Rack W480M WS


Что касается сетевого подключение, то для этих целей есть два гигабитных порта Ethernet, управляемых контроллерам серии Intel i210. Также предусмотрено довольно много устаревших подключений, включая COM и SGPIO. Плата предлагает большое количество 4-контактных коннекторов ШИМ-вентиляторов, поэтому ее можно использовать в стоечном шасси 2U с серверной вентиляцией.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".



  • SK Hynix объявила о начале серийного производства сверхбыстрых модулей памяти HBM2E
  • G. SKILL представила модули памяти для новейшей платформы Intel Z490
  • COLORFUL выпустила три новых материнских платы B460M
  • Получена неофициальная дорожная карта внедрения стандартов PCI Express 4.0 и 5.0
  • Технология AMD SmartShift пока доступна только на ноутбуке Dell G5 15 SE

    • следующая новость
    16 европейских рекламных агентств выступила против нововведений Apple

    предыдущая новость
    Apple получила патент на необычные стеклянные клавиши для клавиатур MacBook

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Обзор Zyxel XGS1930-28HP Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 июля, 2020

    «Смартфон» Ulefone Armor 9 служит как удобный эндоскоп

    Ученые Samsung создали новый полупроводник - «аморфный нитрид бора» (a-BN)

    Анонс Moto G Plus: мощный 5G-смартфон с отличной камерой

    Sega выпустила миниатюрную консоль в форме культового игрового автомата

    Открытие Samsung может перевернуть технологию производства полупроводников

    Huawei запатентовала смартфон похожий на Samsung Galaxy Z Flip

    Будущие процессоры Apple для настольных систем Mac будут построены на базе архитектуры big.LITTLE

    UBI Research оценил масштабы развития глобального рынка складных смартфонов на пять лет вперед

    Oppo помогла создать в Великобритании первую автономную сеть 5G

    Microsoft запустила бесплатный облачный форензик-сервис Freta для криминалистической оценки Linux-ВМ

    Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 продолжают раскрывать свои тайны

    Умные часы от Vivo прошли сертификацию Bluetooth SIG

    16 европейских рекламных агентств выступила против нововведений Apple

    Анонс ASRock Rack W480M WS: материнская плата для консервативных пользователей

    6 июля, 2020

    Apple получила патент на необычные стеклянные клавиши для клавиатур MacBook

    Слухи: Xiaomi работает над новой линейкой смартфонов

    Ученые Гарварда разработали трансформируемую ткань STAT, позволяющую создать «тканного мягкого робота»

    Слухи: серия Redmi K40 выйдет в конце 2020 и получит чипсет Snapdragon 775

    Итальянские эксперты научили 90 кг робота Spot переходить реку по планке шириной всего 6 см

    Китайский YouTube-канал сделал обзор настольного ПК от Huawei на 7-нм процессоре Kunpeng 920 ARM V8

    ССЫЛКИ