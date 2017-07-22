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16 европейских рекламных агентств выступила против нововведений Apple

07 июля 2020, 09:44


Группа европейских рекламных агентств, специализирующихся на работе на онлайн-рынке, выступила с резкой критикой планов Apple ввести в новой версии мобильной ОС для iPhone/iPad дополнительный запрос на получение от пользователя разрешения на отслеживания его действий внутри программы и конкретизацией форм использования этих данных в других, прежде всего рекламных, приложениях и веб-сайтах.

Поводом для инициализации критики и последующей ожесточенной дискуссии стал анонс, сделанный на прошлой неделе компанией Apple. Компания раскрыла тогда свои планы по развитию будущей операционной системы для iPhone и iPad. Согласно одному из ее новых правил, пользователи теперь будут получать при установке приложений дополнительное всплывающее диалоговое окно. Там будет размещаться форма с полным регламентом инструментов отслеживания, вводимых устанавливаемым приложением. Предполагается, что благодаря этой информации, ОС будет разрешать приложениям показывать персонализированную рекламу, подкрепляя ее выбором, сделанным пользователь через указанную диалоговую форму.

16 европейских рекламных агентств выступила против нововведений Apple


После этого анонса шестнадцать европейский рекламных агентств, в число которых вошли также рекламные диджитал-агентства, как партнеры Facebook и Google Alphabet, обвинили Apple в том, что она не обратилась заранее к рекламной индустрии и не согласовала с ней свое решение. По их мнению, такое поведение противоречит, например, своду европейских законов, связанных с контролем над распространением персональных данных и соблюдением принципов конфиденциальности.




Представители рекламной индустрии заявили, что теперь в приложениях придется дважды открывать диалоговое окно на получение разрешений, что увеличивает риск на отказ пользователя в продолжении процедуры установки выбранной им программы.

Наибольшую активность против нововведений Apple проявляют сейчас Facebook и Google. Это очевидно, потому что именно эти компании являются владельцами крупнейших в мире приложений, занимающихся отслеживанием поведения онлайн-потребителей. Благодаря собираемой информации, Facebook и Google выявляют привычки и интересы пользователей, а также используют собранные данные для предоставления релевантной рекламы.

Со своей стороны, Apple заявила, что предложенная ей новая функция направлена на то, чтобы предоставить пользователям больше прозрачности в том, как используется собранная в отношении них информация.

Более того, на конференции разработчиков во время проведения тренингов Apple показала, что разработчики свободны в своем выборе и могут заранее выбрать любое количество дополнительно открывающихся экранов, через которые смогут объяснить пользователю, зачем необходимо получить от него новые разрешения. Эти диалоговые окна будут появляться до открытия основного нового диалогового окна. В нем будет сообщаться, что приложению необходимо получить от пользователя разрешение для отслеживания собранной статистики и передаче этой информации сторонним приложениям и веб-сайтам, принадлежащим другим компаниям. В этом же окне разработчику приложения будет предоставлено несколько строк под основным текстом, где он сможет дать краткие разъяснения, зачем он собирает эти данные.

В то же время, как сообщила Apple, новое окно не потребуется, если приложение не использует числовой идентификатор пользователя, потому что именно по доступу к этому параметру Apple принимает решение, что приложение занимается отслеживанием личной активности конкретного пользователя.



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