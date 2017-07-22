РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Умные часы от Vivo прошли сертификацию Bluetooth SIG

07 июля 2020, 10:01


Слухи о том, что Vivo работает над собственными умными часами циркулируют уже довольно давно. В прошлом месяце два носимых устройства от Vivo были замечены на платформе сертификации 3C, а на днях часы Vivo были найдены в базе данных платформы сертификации Bluetooth SIG. Также стало известно, что часы будут представлены в течение месяца после получения этого сертификата.

Умные часы от Vivo прошли сертификацию Bluetooth SIG


Пока что сложно сказать что-то конкретное о будущем устройстве. Информация, которая есть в базе данных Bluetooth SIG, говорит лишь о том, что часы получили номер модели W2056 и поддерживают Bluetooth 5.0.




А судя по информации из базы данных 3С можно сделать вывод, что Vivo готовит к выходу две модели, поскольку там представлены два устройства под номерами моделей W2056 и W2052. Согласно данным 3С, оба устройство будут поставляться с зарядкой мощностью 5 Вт.

К сожалению, это все на данный момент. Судя по всему, Vivo решила держать под строжайшим секретом всю информацию о своих будущих носимых устройствах. На данный момент нет вообще никакой информации о дизайне и характеристиках будущих часов. Есть лишь надежда, что в скором времени они увидят свет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:


  • Ученые Гарварда разработали трансформируемую ткань STAT, позволяющую создать «тканного мягкого робота»
  • Итальянские эксперты научили 90 кг робота Spot переходить реку по планке шириной всего 6 см
  • Новая веха в развитии умных вещей: Xiaomi представила умный унитаз
  • Samsung выпустила стерилизатор смартфона с функцией беспроводной зарядки
  • Qualcomm представила новые чипсеты для носимых устройств

    • следующая новость
    Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 продолжают раскрывать свои тайны

    предыдущая новость
    16 европейских рекламных агентств выступила против нововведений Apple

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Обзор Zyxel XGS1930-28HP Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 июля, 2020

    «Смартфон» Ulefone Armor 9 служит как удобный эндоскоп

    Ученые Samsung создали новый полупроводник - «аморфный нитрид бора» (a-BN)

    Анонс Moto G Plus: мощный 5G-смартфон с отличной камерой

    Sega выпустила миниатюрную консоль в форме культового игрового автомата

    Открытие Samsung может перевернуть технологию производства полупроводников

    Huawei запатентовала смартфон похожий на Samsung Galaxy Z Flip

    Будущие процессоры Apple для настольных систем Mac будут построены на базе архитектуры big.LITTLE

    UBI Research оценил масштабы развития глобального рынка складных смартфонов на пять лет вперед

    Oppo помогла создать в Великобритании первую автономную сеть 5G

    Microsoft запустила бесплатный облачный форензик-сервис Freta для криминалистической оценки Linux-ВМ

    Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 продолжают раскрывать свои тайны

    Умные часы от Vivo прошли сертификацию Bluetooth SIG

    16 европейских рекламных агентств выступила против нововведений Apple

    Анонс ASRock Rack W480M WS: материнская плата для консервативных пользователей

    6 июля, 2020

    Apple получила патент на необычные стеклянные клавиши для клавиатур MacBook

    Слухи: Xiaomi работает над новой линейкой смартфонов

    Ученые Гарварда разработали трансформируемую ткань STAT, позволяющую создать «тканного мягкого робота»

    Слухи: серия Redmi K40 выйдет в конце 2020 и получит чипсет Snapdragon 775

    Итальянские эксперты научили 90 кг робота Spot переходить реку по планке шириной всего 6 см

    Китайский YouTube-канал сделал обзор настольного ПК от Huawei на 7-нм процессоре Kunpeng 920 ARM V8

    ССЫЛКИ