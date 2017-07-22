Умные часы от Vivo прошли сертификацию Bluetooth SIG
07 июля 2020, 10:01
Слухи о том, что Vivo работает над собственными умными часами циркулируют уже довольно давно. В прошлом месяце два носимых устройства от Vivo были замечены на платформе сертификации 3C, а на днях часы Vivo были найдены в базе данных платформы сертификации Bluetooth SIG. Также стало известно, что часы будут представлены в течение месяца после получения этого сертификата.
Пока что сложно сказать что-то конкретное о будущем устройстве. Информация, которая есть в базе данных Bluetooth SIG, говорит лишь о том, что часы получили номер модели W2056 и поддерживают Bluetooth 5.0.
А судя по информации из базы данных 3С можно сделать вывод, что Vivo готовит к выходу две модели, поскольку там представлены два устройства под номерами моделей W2056 и W2052. Согласно данным 3С, оба устройство будут поставляться с зарядкой мощностью 5 Вт.
К сожалению, это все на данный момент. Судя по всему, Vivo решила держать под строжайшим секретом всю информацию о своих будущих носимых устройствах. На данный момент нет вообще никакой информации о дизайне и характеристиках будущих часов. Есть лишь надежда, что в скором времени они увидят свет.
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